昔性感燦笑現包緊緊痛哭…太子集團美女特助喊冤：只跑腿！50萬交保

劉女此次被傳喚，穿大學T，戴潮帽、口罩全身包緊緊。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案有最新進展，檢調發現中國籍幹部李添在案發後，涉嫌指示親信將信義區招待所內的貴重古董與字畫遷移至新店藏匿，檢方懷疑李添的貼身特助劉純妤對此知情，昨（24）日2度將她約談到案。不過，相較於上次到案的燦笑和性感穿著，劉女此次除包緊緊，甚至當庭淚崩喊冤，強調自己僅負責跑腿，訊後被諭令50萬元交保。

檢調追查發現，李添在台期間聘請曾任空姐的劉純妤擔任天旭公司CEO特助，專責處理其在台生活瑣事。然而，在洗錢案爆發後，李添指示親信李守禮清空信義區招待所，將大量古董、字畫等高價物品轉移至新北市新店區一處據點藏放。檢方認為劉女身為貼身特助，恐參與或知悉隱匿資產的過程，因此指揮警方再次發動約談。

不同於今年11月首度應訊時身穿低胸上衣、步出地檢署時露出燦爛笑容而引發網路熱議；劉純妤此次現身態度丕變。她改穿深藍色寬鬆大學T、頭戴棒球帽，全身「包緊緊」且神情凝重。在偵訊過程中，劉女情緒激動落淚，向檢察官泣訴自己只是一般員工，工作內容僅是幫老闆買限量商品、處理雜務，並未參與集團洗錢運作，對於莫名成為媒體與公眾關注焦點感到壓力極大。

除劉女外，檢方同日也約談天旭公司多名工程師。訊後，蔡姓工程師以25萬元、詹姓工程師20萬元、陳姓工程師12萬元、劉姓工程師10萬元交保。

此外，檢調進一步查出太子集團在台設有「現金流組織」，由王姓地下匯兌成員負責經手金流，支付豪華遊艇維護費及中國籍幹部開銷。檢方日前搜索王男住處，查扣折合台幣約1300萬元的現金，因其對來源交代不清，已遭聲押獲准，成為全案第8名遭羈押的被告。全案目前朝違反《洗錢防制法》及《銀行法》擴大偵辦中。

