昔性虐女友致死！富二代假釋後啃老 開毒趴、掏槍扁弟

記者王怡淇、戴偉臣／新北報導

新北樹林有人當街爆發肢體衝突還亮槍，警方到場發現兩人竟是親兄弟，一查哥哥是曾把女友虐待致死、鬧上新聞版面的香水達人宋志宏，2008年時二審遭判15年半，假釋出獄後還是沒有學乖，開毒趴被逮，這回疑似是兄弟倆早有嫌隙，竟然對親弟弟下手，打到滿身是傷。

新北樹林2兄弟當街爆發肢體衝突還亮槍。

犯嫌：「蛤，你很大尾是不是？」

遭毆男子：「我不敢說我很大尾。」

兩名黑衣男相約來到一處停車場外談判，沒想到越講越激烈，男生竟然掏出手槍恐嚇，更誇張的是見對方不理會，他還出拳毆打對方。

廣告 廣告

遭毆男子：「你打我是不是？」

犯嫌：「你給我亂嗆聲。」

遭毆男子：「你打我是不是？」

男子繞著白色豪車，從車頭打到車尾，再打到車棚前，一旁的女子勸架不成只好打電話報警。

犯嫌：「我回來教訓他。」

警方：「啊是為什麼？啊為什麼？」

宋志宏出身地方望族、家境富裕，父母在樹林經營玩具模型店。

警方抵達現場，但男子的囂張氣焰依然不減，還揚言就是要教訓對方，事後竟然發現原來兩人是親兄弟，而打人的哥哥更曾奪人性命。

嫌犯宋志宏（2010.05.14）：「它們都不用任何證件就可以通，就可以馬上拿回來，馬上插在手機就可以馬上用。」

他就是自稱香水達人的宋志宏，更曾是一間手機店的老闆，出身地方望族、家境富裕，父母在樹林經營玩具模型店。

2008年底他犯下震驚社會的傷害致死案件，被控用毒品誘騙黃姓女友性虐待對方，導致黃姓女子渾身是傷，送醫搶救仍身亡，一審遭判無期徒刑，但因為他有打119求救，被高院法官認定無直接殺人犯意，改判15年半。10年後假釋出獄，他惡性不改，去年五月找辣妹開毒趴被逮，上個月底甚至槍口對準自家人，把弟弟打得滿身傷。

2008年底，宋志宏犯下震驚社會的傷害致死案件，被控用毒品誘騙黃姓女友性虐待對方，導致黃姓女子渾身是傷，送醫搶救仍身亡，遭判15年半。

樹林分局山佳所副所長黃俊仁：「12月8日執行搜索時，查扣2把辣椒槍與相關證物，全案目前已依法移送新北地檢署偵辦。」

根據了解，兩兄弟疑似因為金錢問題爆發衝突，媽媽對此不願意多說，只表示兩人都已成年，別再牽扯父母。曾經手足情深，如今卻變成仇人，恐怕傷最深的還是父母的心。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

阮經天飛韓國找小20歲女友？ 網友直擊畫面曝光

睡覺鼾聲變大竟是「癌症3期」！46歲婦險失聲 醫驚病灶大如「鴿子蛋」

發票中獎了！點下去「10萬直接蒸發」 財政部2招一秒抓詐騙

獨家／女友脖有吻痕！嫌犯毆運匠 對口噴殺蟲劑手段狠

