昔愛得轟烈！王柏傑曬合照「驚見柯佳嬿」分手16年同框了

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王柏傑、柯佳嬿分手16年再度同框。（圖／翻攝自王柏傑IG）





男星王柏傑與女星柯佳嬿過去有過一段轟轟烈烈的戀情，兩人分手後一度傳出王柏傑因情傷而自傷，事件鬧得沸沸揚揚，而雙方分手至今已16年，王柏傑今（12）日曬出一票明星合照時，竟意外與柯佳嬿同框，掀起不少關注。

王柏傑與柯佳嬿等演員近期入選「2026金馬海外工作坊」，跟著團隊遠赴美國洛杉磯進修，他也曬出大合照寫下：「很榮幸可以跟一群超級優秀的演員一起學習，謝謝金馬給我機會跳脫舒適圈，辛苦了金馬團隊。」

王柏傑、柯佳嬿、邵雨薇、楊謹華、劉冠廷等人赴美國洛杉磯進修。（圖／翻攝自王柏傑IG）

王柏傑、柯佳嬿、邵雨薇、楊謹華、劉冠廷等人赴美國洛杉磯進修。（圖／翻攝自王柏傑IG）

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從照片中可見，同行演員包括柯佳嬿、邵雨薇、楊謹華、劉冠廷、吳念軒等人，現場星光熠熠。而最大亮點莫過於昔日情侶柯佳嬿、王柏傑分手後再度同框，雖然兩人分別站在不同位置，距離相當遙遠，但不少眼尖網友仍認出驚呼：「柯佳嬿？」

事實上，王柏傑與柯佳嬿在第55屆金鐘獎就曾同框，當時擔任頒獎嘉賓的王柏傑在台上宣布「戲劇節目女主角獎」時，就親口唸出前女友柯佳嬿的名字。回顧這段戀情，王柏傑與柯佳嬿當年被媒體拍到後公開認愛，柯佳嬿上節目時也大方表示：「到世界末日都不會分手」，沒想到交往2年後兩人就傳出分手消息，王柏傑更一度因自傷就醫，造成轟動。

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