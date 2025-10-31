昔批國民黨喪盡天良！今成黨主席 鄭麗文曝「由綠轉藍」關鍵：深受連戰感動

鄭麗文過去主張台獨，稱要推翻國民黨，如今卻成為國民黨主席。（翻攝網路／鏡報林煒凱）

前立委鄭麗文明（11月1日）將就任中國國民黨主席，然而過去她是學運出身，曾喊出「台灣建國」的主張並加入民進黨、當選國大代表，如今身分、立場大轉變，屢遭各界質疑，也挨批「變色龍」「背骨仔」的罵名。鄭麗文近日接受《德國之聲》訪問被談及前後這37年間的心路歷程，透露當年離開民進黨後轉投國民黨的背後故事。

《德國之聲》鄒宗翰近日訪問即將接任國民黨主席的鄭麗文，主題圍繞在國民黨的兩岸政策與當前的兩岸、國際關係，鄭麗文說，賴清德總統和民進黨的作為恐讓台灣成為第二個烏克蘭，她不認同賴的做法，強調她和賴不同的地方在於她不願把台灣未來命運的主導權跟話語權交到別人的手上，不管是交給北京還是交給華府，「我認為今天台灣絕對可以發揮關鍵的作用，而這中間中國國民黨要負起最關鍵的角色跟責任。」

大四就加入民進黨 當選國大後被黨內鬥爭衝擊

鄒宗翰問到，網路上有一個關於鄭麗文的片段，那是1988年，鄭麗文當時高喊「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權」「台灣建國」，並說要「國民黨的暴政」，37年過去，如今鄭麗文變成了國民黨主席，這過程的心路歷程是什麼？

廣告 廣告

鄭麗文說，1988年當時她大約19歲，那年是台灣重要的歷史大環境，當時蔣經國去世、台灣剛解嚴、民進黨剛成立不久，隨後就進入90年代，開始全球化、進入完全不同的世界局面。那時她在台大法律系，台大的學生運動正如火如荼，達到最熱烈的高峰，當時的她在那樣的歷史過程中，也跟自己個人的人生經歷碰撞。

她回憶，那時國會還沒全面改選，也沒有總統直選，當時認為國民黨堅持的法統是台灣民主化的最大障礙，同時也沒有人相信國民黨有能力用軍事力量反攻大陸、統一中國，因此在那樣的氛圍下，她一個快速民主化改革、充滿理想熱情的大學生，認為拋棄中國的法統，尋求台灣獨立是台灣的解方。

鄭麗文說，她大四還沒畢業就成為民進黨黨員，後來她出國念書回來，代表民進黨參加1996年國大代表，自此開始給她很大衝擊，這個衝擊就是她越接近民進黨的權力核心，越看到黨內無情的鬥爭，對象包括施明德、許信良，她目睹了這個過程心裡非常疑惑。加上當時李登輝總統推動兩國論，美國AIT第一時間要阻止，民進黨接到AIT的指令竟立刻接受、對兩國論冷處理，她不解，如果民進黨要推動台獨，為何不抓住這個機會？她才發現原來台獨對很多民進黨政治人物來說不是什麼神聖使命，而是政治工具「便利貼」，並舉例陳水扁在選台北市立委的時候高調喊台獨，後來當總統時又說「四不一沒有」，當他執政失敗，又開始說一邊一國。她直言，台獨主張對民進黨不只是政治便利貼，也是貪腐的遮羞布，並稱副總統蕭美琴當年也被鬥爭成中共同路人。

鄭麗文回憶當年加入民進黨的背景，以及後來受到黨內鬥爭的衝擊，她認為民進黨並真心想要推動台獨。（翻攝自YouTube DW 中文 - 德國之聲）

批民進黨非真心想台獨 兩岸問題只能靠國民黨

鄭麗文說，她發現台獨走不通，民進黨也沒有真誠地主張台獨，那兩岸該怎麼辦呢？「這是我去劍橋大學唸書的最主要的原因。」她說自己念完書回來後，國際觀和歷史的視野就完全不同了，而當時也有很多對民進黨抱有高期待的朋友也一一失望離開，既然不能寄望民進黨，那要解決兩岸問題，就只剩下國民黨了，我想不出第二個政治角色、政治力量有能力來處理兩岸問題。」

鄭麗文透露，當年連戰找她深談了很久，她受到連戰的感動，她原本也以為離開民進黨大概就是離開政壇，沒想到連戰會找她談這件事，深受感動的她認為這是很好的機會，因此答應連戰、加入國民黨。2005年她在國民黨做的第一件事，就是在228辦活動，但因當天她要陪連戰見美國總統柯林頓，因此改在前一天。她解釋，原本選在228是因為她認為大家不了解的228本質，她直言228是國共內鬥、內戰的延伸，當時很多台灣熱血青年和全世界很多年輕人一樣，相信共產黨才是中國、台灣唯一的出路，因此不相信國民黨代表的白色中國。

鄭麗文提到加入國民黨的真正原因，是連戰找他深談後讓她深受感動。（翻攝自YouTube DW 中文 - 德國之聲）

鄭麗文回憶，當時她去找曾在228拿槍和國民黨對幹、後來又因白色恐怖而坐一輩子政治黑牢的陳明忠老先生，告訴他不希望歷史的悲劇再發生在任何一個年輕人身上，因此她安排陳明忠到中國國民黨的中央黨部遞解和平之鑰匙，而連戰也同意這個做法，因為他很了解這個歷史的歷程，後來連戰也在那個場合公開宣布展開兩岸破冰和平之旅。

更多鏡週刊報導

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 反嗆《德國之聲》記者：國際新聞我比你熟多了

吳怡農今遞表爭取參選台北市長 王世堅：一定全力幫忙

正國會挺林岱樺被罵翻！她反指都是網軍 名嘴挺不下去乾脆不選了：退出派系