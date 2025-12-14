昔批深圳機場沒人性！鄭智化首露面嘆：文明跟野蠻無法溝通

歌手鄭智化為活動獻唱多首歌曲。（圖／新北市政府社會局提供）





64歲資深歌手鄭智化2歲罹患小兒麻痺症後不良於行，日前他發文控訴中國深圳機場對殘疾人士不友善，引發網友熱議，事後雙方皆發聲致歉，鄭智化今（14）日出席「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」 走秀活動，坦言為了這個活動推掉不少演出，並再度澄清機場事件。

鄭智化表示，因為這個活動對身障者非常有意義，原先有12日到16日在中國有演出，都為了出席這個活動而推開，「所以我要證明說，絕對不是因爲對岸的酬勞很高，這邊比較低，真的不是這樣，真的就是因為活動的意義高，其實像這次演出酬勞非常非常低，我等於是拿大陸差不多十分之一的價格。」

鄭智化演唱時30位身心障礙走秀者同台高歌。（圖／新北市政府社會局提供）

至於先前深圳機場事件，鄭智化則說事情已經過很久了，不願再多談，「這件事我就送你們四個字，就是我常常講禪宗所說的叫做『無住生心 』」，強調事件已經過去就不要再多做糾結，「文明跟野蠻永遠沒辦法溝通，對岸的民航局已經加強了未來對於身障朋友的設施，還有一些服務，那這等於我也做了功德一件」。

回顧整起風波，鄭智化10月因坐輪椅進不去飛機而發文控訴深圳機場，控訴深圳機場對殘疾人士態度最沒人性，工作人員冷眼旁觀看著他連滾帶爬進入飛機，事後鄭智化道歉表示「一時氣憤的遣詞」，至於為何使用「連滾帶爬」，鄭智化今露面時則透露：「那個歌我很想唱，過幾天如果遇到王世堅要跟他講一下，為什麼他的歌這麼好聽」。



