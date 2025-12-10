昔抓經紀人手落淚！JKF女郎遭酸「減肥或做醫美」變身火辣教練

JKF女郎玟妡號召粉絲總動員催票。（圖／JKF提供）





萬眾矚目的 JKF 年度盛事「百大女郎選拔」正式進入最終倒數！適逢雜誌第 100 期發行，今年的戰況猶如一場星光級的「封后大戰」，粉絲團體總動員，戰況空前激烈！在這場頂尖對決中，「性感小野貓」玟妡緊急發動催票總動員，誓言衝破百萬大關！

目前得票數高達 89 萬、暫居前四名的「性感小野貓」玟妡，面對最後衝刺階段，展現出模特兒兼健身教練的驚人意志力，霸氣宣告：「第一名是我的目標！」年僅25歲卻已是 JKF女郎中人氣實力不可忽視的存在，她不僅曾奪下「百大女郎」最具潛力新人獎、票選第二名，更曾榮獲最高榮譽的「鑽石女郎」冠軍。今年 8 月出席 TRE 台北國際成人展時，玟妡舉手投足已是女神級氣場，更以 JKF 女郎身份登上 Netflix 實境節目《人+性大不同：台灣篇》成就驚人。

玟妡擁有「性感小野貓」的稱號。（圖／JKF提供）

玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。不過，她也曾經歷一段辛酸過去，玟妡坦言，她永遠記得第一年拍封面時的焦慮，甚至「會抓著經紀人的手哭」。

而最衝擊她積極運動的契機，竟是曾有工作人員直言：「如果妳真的沒辦法把作品拍好，那就看是要去減肥還是做醫美。」這句話讓她下定決心瘋狂鍛鍊，透過重訓、皮拉提斯、空中瑜珈，在今年 10 月取得 C 級健身指導員證照，體態達到近年巔峰！她自認身上最性感的特徵並非美胸或纖腿，反而是由粉絲票選出來的「眼神」電力十足，激起粉絲想要征服的慾望。



