昔拍三級片「全裸激戰」爆紅！37歲男星淪街頭發傳單 竟無人認出

娛樂中心／綜合報導

37歲港星何浩文擁有帥氣的外型，最初以唱跳組合出道，後續朝戲劇圈發展，一度是知名導演王晶力捧對象，更因為全裸上陣拍《鴨王》爆紅，不過近日何浩文上街頭發傳單，宣傳新單曲竟無人認出，反而是側拍影片在網路上掀起大家關注。

從畫面中可以看到，何浩文戴著耳麥嘗試想要將新歌的傳單送到路人手中，但是街頭人來人往卻沒人願意與何浩文互動，更別說是拿走傳單，而且也沒有認出他是螢光幕上的大明星，場面令人唏噓。

廣告 廣告

事後，何浩文將這段影片上傳到Threads，立刻引來網友討論，有人則建議何浩文可以準備麥克風現場演唱，認為可以吸引人潮，還有網友開玩笑表示「建議半裸拉票」，對此，何浩文也逗趣回應「我已經解開頸上的鈕扣」。

何浩文近來發新歌。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事

粉絲砸錢讓劉詩詩得獎...卻突被撤換「改由她領走」 愛奇藝道歉了

張韶涵中國開唱「替身AI換臉」震撼畫面流出 歌迷全看傻眼

愛慘台味手搖飲！張員瑛主持AAA被拍「連喝兩杯」：上台前一刻才鬆手

