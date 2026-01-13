昔拒絕回台灣生！YTR查理國外產子後悔了 「血淚經歷」曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

查理解釋不回台灣生，起初就是考量到住宿、證件等問題。（圖／翻攝自YouTube）

YouTuber「我是查理」是以美妝主題起家，後來嫁給瑞典男友後，也跟隨男方定居在瑞典生活，去年11月剛產下一子的查理，日前發布一部影片分享在瑞典生小孩的經歷，坦言早知道就回台灣生產。

查理透露當時因為羊水已破，所以緊急請老公載往當地醫院，不過醫院並未立即給予檢查，反而讓疼痛難耐的查理在病床上待了2小時多，這段時間只有一名助產士觀察查理的陣痛情況，如今查理回想起來，直呼「早知道我就在台灣生了」。

查理表示其實她的預產期已經超過兩、三天，但寶寶仍未出生，而她也想不明白為何瑞典醫院不幫忙催生，最終痛到不行的查理只能哀求醫生開止痛藥給她，後來查理進到產房後打了無痛，身體疼痛感才完全舒緩，讓她無奈坦言如果在台灣，「剖腹產就不用經歷那個陣痛」。

查理透露到醫院後羊水已破，不過院方並未替她催生。（圖／翻攝自YouTube）

雖然經歷一番波折，查理才順利生產，但後續縫合也讓她備感痛苦，坦言即使打了麻醉，「我可以很明顯感覺到那個痛」，不過見到小孩平安出生，身為人母的查理也表示「沒有後悔生」，事實上，查理曾透露拒絕回台生產的原因，表示光是住宿、產後證件、還需要幫寶寶申請護照等，過程相當繁瑣，而且也很耗時，讓她最終決定不返台生產。

查理在分享生產過程中，一度表示「早知道我就在台灣生」。（圖／翻攝自YouTube）

