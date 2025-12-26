昔捐15萬助花蓮光復！她突接1來電…內容超感動：最好的禮物

生活中心／周希雯報導

花蓮光復鄉今年9月遭颱風重創，馬太鞍溪堰塞湖突發溢流、大量泥水瞬間湧入淹沒民宅，造成19死悲劇；不過也誕生了台灣最美麗的風景，全台民眾團結一致，發揮「有錢出錢、有力出力」友愛精神，除了自發性化身「鏟子超人」挺進災區幫忙，更自掏腰包花錢購買大量物資，攜手災民重建家園。如今時隔3個月，當時曾捐出15萬的財經網美胡采蘋，突然在耶誕節前夕收到一通來電，內容令她不禁感動喊，「這是我們團隊今年收到最好的聖誕禮物！」

胡采蘋在平安夜發文透露，災後因身體緣故無法親自前往災區，因此團隊先以公司名義捐出10萬元，同時製作1支影片致敬鏟子超人，影片分潤全捐給光復鄉；該片內容主要回顧台灣在災害中一步步成長，起初是因921大地震奠定快速匯集金流捐款的管道，後來在「小林村滅村」事件誕生首批鏟子超人。胡采蘋憶起，當時她邊改劇本邊哭、團隊也是哭著完成內容，沒想到最終含YT廣告收益共收到4000多美元抖內（約新台幣12萬）。因此團隊最後湊足了15萬元，捐給前往救災的財團法人基督教芥菜種會。

胡采蘋當時把影片收益全捐出，幫助花蓮光復鄉重建家園。（圖／翻攝「Emmy追劇時間 」臉書）

沒想到時隔數月，胡采蘋突然接到一通來自芥菜種會的電話，「他們打電話來通知我們進度。他們在光復成立了兩個據點，為在地的兒童及老人做課輔及照護服務，初步將維持這個計畫至少兩年。」胡采蘋聽到後相當高興，也很感激對方特別致電告知，「知道大家的愛，正在發光發熱，在用得上的地方發揮作用，這真的是一個愛的循環。我想這是我們團隊今年收到最好的聖誕禮物」。

花蓮光復教堂近期出現「鏟子耶誕樹」，向前來幫忙的志工致意。（圖／民視新聞資料照）

胡采蘋感動表示，這筆錢並非團隊獨立捐出，而是集結了頻道、粉專等社群所有追蹤者的幫忙，「我想我有必要讓大家知道。謝謝你們，我們一起做了一點點好事吧。」胡采蘋坦言，雖然社會難免經歷創傷，但台灣人總能手牽手、一步步度過困難，「在危急事件中，有像余家昶那樣的勇者，有像鏟子超人那樣的，能一磚一瓦重建家園的人。經歷了那麼多困難，台灣卻越來越好，我們台灣，一定屹立不倒。2025平安夜，願台灣平安。」





