昔捲仙人跳風波！超兇網紅突宣布離台「定居中國」洩近況

娛樂中心／綜合報導

火辣網紅青青曾與YouTuber放火捲入「仙人跳風波」，2022年又爆秘婚金主、涉嫌詐騙等，隔年她自爆離婚、反控錢全被前夫騙光，也一度消失在社群，後來以新藝名「雨澄 Nimie」復出。沒想到，青青近日無預警宣布離開台灣、搬到中國定居，近況再次引發網友們關注。





昔捲仙人跳風波…激辣網紅「改名、賣帳號」近況曝！突宣布離台「定居中國」

青青擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝「c.0214」IG）

昔捲仙人跳風波…激辣網紅「改名、賣帳號」近況曝！突宣布離台「定居中國」

青青擁有甜美臉蛋與魔鬼身材。（圖／翻攝「c.0214」IG）

青青昨（11日）更新IG限時動態，只見她躺在床上、用棉被蓋著身體，拍下眼前的電視機與冷氣，似乎正在休息。對此，她宣布「正式定居上海了！沒回訊息就是因為我沒換VPN，找我加微信，一整天都忙整理新家好累」。另外，青青也分享打掃畫面，笑稱「我平常都很懶得打掃，因為我知道我一整理就會很認真，結果用了好幾個小時」。

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昔捲仙人跳風波…激辣網紅「改名、賣帳號」近況曝！突宣布離台「定居中國」

青青宣布定居上海。（圖／翻攝「c.0214」IG）

事實上，青青挺過許多爭議後，似乎已下定決心重新出發。她2024年先是宣布，要賣出近80萬人追蹤的帳號，轉為經營當時僅有3萬粉絲的小帳，還禁止「娛樂城」、「灰色地帶」、「違法」。同年10月再宣布，把陪伴她9年的藝名「青青」卸下、改為「雨澄Nimie」，並強調「青青沒有不見，而是成為了我成長的一部分。傳達了堅韌和勇氣，鼓勵我在每一次風雨過後，都能夠找到屬於自己的彩虹。」

原文出處：昔捲仙人跳風波…超兇網紅「改名、賣帳號」近況曝！突宣布離台「定居中國」

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