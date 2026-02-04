昔捲內鬼風波！啦啦隊女神若潼爆戀愛中 球團曝男方身分
〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神若潼擁有高人氣，今(4)日爆出疑似有了新戀情，被直擊身邊有個帥氣男伴相伴，還頻繁上演溫情接送，對此，球團也做出回應。
若潼日前被拍到深夜與該名男子一起唱KTV，去年12月就曾被拍到接送過女方下班，不過實際求證球團，對方回應表示，該男子為工作人員，「結束順道送若潼回家，謝謝關心。」
事實上，若潼去年還曾捲入嘎琳小三風波，女孩們出發美國，嘎琳被爆用高級信用卡升等，當時琳妲發文質疑有「內鬼」，黃禹菡、溫尼、小紫也都相繼發聲、意有所指，雖然坐在嘎琳旁邊的若潼當時就馬發文澄清，「13小時的航程，我跟嘎自己+139美金(約4227元台幣)坐逃生出口的位置！」但還是被質疑就是內鬼。
