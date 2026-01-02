昔捲合約糾紛！林襄師妹禾羽「重新出發不留念」 透露前東家特許做1事

記者趙浩雲／台北報導

禾羽推出全新個人單曲〈距離〉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名張雅涵）2026年推出全新個人單曲〈距離〉，她在2024年底與前東家莉奈文創解約後，改名重新出發，今（2）日舉辦媒體餐敘，首度對外說明先前合約與版權爭議的實際狀況。

禾羽坦言，解約後確實曾因歌曲版權仍屬前東家，導致部分作品一度下架，當時她也感到相當錯愕，但強調相關事情已經過了一段時間，「版權就在前東家，他們其實對我也很好，我尊重他們的看法與照顧。」她表示，雙方並非惡意對立，而是好聚好散，目前仍能在表演中演唱舊歌，並未受到實質限制。

對於是否認為前東家刻意阻擋作品上架，禾羽直言並沒有這樣的想法，也未曾討論過買回作品版權，「我現在的心態就是改名重新出發，想把未來的專輯當成全新的開始，過去就過去了，不需要太留念。」

禾羽目前單身三年。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，感情狀態方面，禾羽也透露自己已單身約3年，坦言目前生活重心幾乎都放在工作上，反而沒有特別規劃戀情。她笑說，外界常以為她身邊追求者很多，其實不少人誤以為她早已有男友，反而不敢靠近，「我看起來好像一臉很難接近，但其實不是外向的人。」她也表示，現在已不再嚮往過去那種「速食愛情」，更希望順其自然，若有合適的緣分會欣然接受，但不會強求

談到音樂近況，禾羽透露目前正同步籌備專輯，〈距離〉可視為專輯的第一首作品，整體進度約完成七成，未來將以台語作品為主，預計收錄7首台語、3首國語歌曲。她也持續上歌唱課、調整唱法，希望在詮釋上更有層次，「這首歌不只是在講愛情，也可以是友情、家人，甚至是跟自己的距離。」

