昔捲小三風波瘦到3字頭！Dora認「離開啦啦隊」球團回應了

Dora鬆口離開樂天。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩「Dora」洪葳因捲入富商婚外情風波，一度神隱社群、缺席公開活動，雖然她8月已經恢復社群經營與接商演，但卻連續3個月沒有任何應援場次，Dora則說自己已經確定離開樂天，對此，球團稍早也做出回應。

Dora曝已與樂天桃猿正式分手，雙方有不續約的共識，她也說自己因為前陣子的風波深受影響，食慾不佳導致體重暴瘦到3字頭，在確定不續約後，她也打算好好充電、休息一段時間。

而針對Dora不再與樂天續約一事，球團回應表示：「明年合約會等明年球季開始前公布，謝謝。」看來對於合約一事仍相當保守。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

Dora衰捲小三風暴 鬆口證實離開樂天女孩

「冬至」轉運回氣最佳時間點！ 12生肖「2026好命」搶先機

館長進軍中國抖音踢鐵板 首度開播就吃癟

逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月

