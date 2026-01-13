昔捲「李宗瑞案」淡出演藝圈！吳亞馨近況曝光「低調當媽2年」

娛樂中心／巫旻璇報導

42歲女星吳亞馨早年以模特兒身分踏入演藝圈，之後轉戰戲劇與主持領域，曾參與《海派甜心》、《泡沫之夏》、《姐姐立正向前走》等作品。然而，她後來因捲入李宗瑞 偷拍案相關風波，逐漸淡出演藝圈，行事轉趨低調。2022年吳亞馨與圈外人士結婚，並搬往上海生活，重心轉向家庭，多年未再於螢光幕前露面。近日，她的近況意外因友人社群回顧被曝光，外界才得知她其實早已升格為人母，生子至今約2年，消息曝光後，也讓不少粉絲感到驚喜送上祝福。

廣告 廣告





昔捲「李宗瑞案」消失螢光幕多年！42歲吳亞馨近況曝光「低調當媽2年」全網震驚

42歲女星吳亞馨早年以模特兒身分踏入演藝圈，之後轉戰戲劇與主持領域，曾參與《海派甜心》、《泡沫之夏》、《姐姐立正向前走》等作品。（圖／翻攝自IG＠maggiewu1008）





根據《鏡週刊》報導，吳亞馨生子一事全程相當低調，當時僅邀請少數親近友人聚會，個人社群也長時間未更新相關動態，因此外界始終不知她已悄悄邁入人生新階段。直到近日友人社群跳出過往動態，吳亞馨2年前舉辦的彌月派對，相關畫面才意外被看見，近況才隨之曝光。

昔捲「李宗瑞案」消失螢光幕多年！42歲吳亞馨近況曝光「低調當媽2年」全網震驚

吳亞馨生子一事全程相當低調，當時僅邀請少數親近友人聚會，個人社群也長時間未更新相關動態。（圖／翻攝自IG＠maggiewu1008）





從流出的畫面可見，吳亞馨以簡約造型現身，氣色看來平穩自然，整體氛圍溫馨低調；她的另一半也在場陪伴，聚會氣氛輕鬆而和樂。當天亦有她的模特兒圈好友現身，但眾人皆未主動對外分享。身邊友人透露，吳亞馨婚後生活重心已完全回歸家庭，對目前的狀態感到踏實滿足。因此未來重返演藝圈的可能性並不高。













原文出處：昔捲「李宗瑞案」消失螢光幕多年！42歲吳亞馨近況曝光「低調當媽2年」全網震驚

更多民視新聞報導

蕭淑慎結婚8年自爆「早就不想給他碰」 開放讓小15歲尪花錢解決

遭脫口秀演員嘲諷！李多慧澄清「真的不喜歡抽煙」 盼改變聲音粉絲超心疼

被踢出NewJeans首露面！Danielle淚灑鏡頭前：這不是結束

