昔接20場尾牙！沈玉琳血癌事業喊卡 潘若迪鬆吐近況

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定，還可以短暫出院，其好友潘若迪今(9)日到華視錄製《天才衝衝衝》，他化身麥克傑克森，一身帥氣勁裝錄影，受訪時也替沈玉琳報平安，強調他一切都好。

華視《天才衝衝衝》1000集記者會；潘若迪。(記者陳奕全攝)

潘若迪與沈玉琳擁有好交情，就算沈玉琳在病中，兩人仍會時不時視訊，潘若迪上個月就曾替他向大眾報平安，也說對方現在可以吃可以喝，也胖回來了。

他今也說一直有跟沈玉琳保持聯絡，現在就是照醫囑靜養，預計過年前就可以回家，至於沈玉琳往年都是尾牙王，一接就是20幾場起跳，今年是否會再接？潘若迪則說會再休息，「現在生病好不容易好，就讓他好好休息，年後再說。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…

演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌

阿信沒放棄給「完整的流星」換來朱孝天嗆聲 爆料艾姐為促F4合體里程數激增內幕

