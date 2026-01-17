昔控孫生私下邀約！Dory揭真實互動 理想型條件全曝光

Dory今（17日）舉行粉絲見面會暨簽書會。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）





知名直播主Dory今（17日）在台北信義ATT舉辦首場《San Dory三多莉》粉絲見面暨簽書會。擁有火辣身材曲線的她，今日以透膚蕾絲訂製長裙亮相，現場吸引大批粉絲到場支持。活動中，Dory大方分享這六年來的心境轉折、創作幕後故事與未來發展規劃，並罕見公開自己的理想型條件。

Dory時常在社群平台展現前凸後翹的好身材，不過她擁有27萬粉絲追蹤的IG帳號，日前卻無預警消失，讓她一度相當崩潰。談及此事，她無奈表示，：「就是帳號內的照片尺度太大了違反社群條例。」至於好身材的養成祕訣，Dory笑說自己是天生翹臀，沒有特別訓練臀部，她也自曝曾一度胖到65公斤，如今瘦到只剩45公斤，甚至為了今天的活動，刻意餓了3天、斷水1天。

談到感情狀況，Dory透露目前仍是單身，也大方列出理想型條件，「身高165公分就夠了，我喜歡胖胖的，看起來比較靠譜，也很有安全感。」被問到同為直播主的統神或蛇丸是否符合她的理想型，她毫不猶豫點頭認同，提到蛇丸時更是眼睛發亮。不過她也笑說，自己的偶像其實是香港男星古天樂，和理想型類型可說是差距甚大。

Dory大方公開理想型條件。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

此外，Dory先前曾在網路上爆料，孫生私下多次邀約她出門，但態度讓她感到很不尊重，甚至連名字都打錯。Dory坦言，兩人是在節目上認識的，「一開始相處下來，其實沒有覺得他印象那麼差，還一度有改觀。」

沒想到後來孫生捲入輿論風波，卻突然退追她的社群帳號，讓一直把對方當朋友的她相當受傷。更令她傻眼的是，之後孫生又若無其事地邀請她擔任拳願比賽的舉牌女郎，她直言：「你都不想跟我聯繫了，為什麼還要來找我？我以為他對身邊的朋友至少都會有基本的禮貌。」

隨著人氣持續攀升，Dory也坦言，偶爾會收到瘋狂粉絲傳送私密部位照片，甚至被虧是「鳥類專家」，過去還曾有粉絲在她家附近徘徊，直到便利商店店員提醒，她才意識到事情不對勁。面對部分粉絲過於激進的行為，Dory無奈表示自己一律選擇不回應，「就是看得到，默默看完滑掉，不會特別封鎖。」同時也希望粉絲能給予她更多私人空間。



