昔控小姨子白吃白住！祖雄首露面回應 親吐家庭現況

馬來西亞男星祖雄2023年與烏克蘭籍女星佳娜結婚，夫妻倆婚後定居台灣，育有1女1子，家庭生活幸福美滿，豈料，祖雄日前在節目控訴佳娜妹妹歐莉雅（Olya）來到台灣後，生活開銷幾乎都由他與佳娜負擔，但歐莉雅不僅不幫忙分擔家務，就連生活習慣也差異極大，讓祖雄不滿形容：「無法切割的毒瘤」。對此，祖雄今（21）日出席韓綜《生存王2》殺青記者會也回應了。

祖雄此次以馬來西亞隊成員身份參與節目，在過程中一度手受傷縫針，他也透露，因為錄製過程中無法使用手機，長達10天無法見面，只能透過經紀人聯繫老婆及小孩，「偶爾還是可以聽到他們的聲音，我每天躺下來閉眼就是在想老婆跟小孩」，如今拍完節目，讓他十分想家：「我現在都覺得回到家裡帶小孩都是非常簡單跟輕鬆的事情，我好願意回家帶小孩」。

祖雄此次以馬來西亞隊員身份參與節目。

至於先前在節目中談及與佳娜妹妹歐莉雅（Olya）的生活恩怨，祖雄則表示，目前歐莉雅還是住在他們家中，對於她之後規劃不太清楚，他也強調先前報導有些誇張，「我們只是希望她幫忙照顧小孩」，後來已經有協調了。

《生存王》為一檔結合體能挑戰與實境競賽的韓國綜藝節目，第二季前往台灣花蓮縣、屏東縣及嘉義市取景拍攝，除了找來金鍾國擔任主持人，還力邀韓國隊成員金炳萬率領陸俊書、金泳勳，台灣隊成員為曹佑寧、綠茶林埈永、徐愷，日本隊成員為福島善成、松永真也、松島正平，馬來西亞隊成員則為祖雄、許亮宇及培永一同參與。



