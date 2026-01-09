昔控蔡依林擦邊被檢舉 中國網紅竟白眼嗆：底褲天后！

娛樂中心／江姿儀報導



天后蔡依林過往每次演唱會，都會穿出精心設計的演出戰袍、結合新奇造型表演，震撼全場。日前她舉辦大型巡演「Pleasure世界巡迴演唱會」，砸重金打造公牛、巨蟒等舞台設計，卻遭中國網紅「斯理亞（梁曉珺）」質疑設計概念與宗教有關。蔡依林方7日發出聲明怒喊告，斯里亞昨（8日）拍片迎戰，今（9日）下架影片再上傳並回嗆，稍早又刪除影片。如今她過去指控蔡依林的影片再被翻出，引發熱議。





昔控「蔡依林擦邊」被檢舉！中國網紅竟脫口「底褲天后」反嗆：算個老幾

蔡依林（左）巡演被質疑「宗教活動」開告，中國網紅「斯理亞」（右）拍片迎戰，下架影片再上傳並回嗆，稍早又刪除影片。（圖／翻攝自IG@jolin_cai、TikTok ＠斯理亞）

日前天后蔡依林跨年舉辦「Pleasure世界巡迴演唱會」，然而網紅「斯理亞」認為演唱會內容與宗教活動有關，相關言論惹議。對此，蔡依林巡演主辦方7日發出聲明開告，「斯理亞」昨（8日）拍攝短影音回擊，態度強硬，，並未改變先前的說法，今（9日）下架影片再上傳，還嗆「多大點破事？」、「蔡姐竟然破防了？」，結果稍早又刪除影片，「迷之操作」讓網友全看傻。





昔控「蔡依林擦邊」被檢舉！中國網紅竟脫口「底褲天后」反嗆：算個老幾

中國網紅「斯理亞」（右）早在2024年就曾公開批評蔡依林（左）「擦邊」、「只穿底褲」。（圖／翻攝自TikTok ＠斯理亞）









昔控「蔡依林擦邊」被檢舉！中國網紅竟脫口「底褲天后」反嗆：算個老幾

中國網紅「斯理亞」相關言論惹議，影片被網友檢舉下架。（圖／翻攝自TikTok ＠斯理亞）





事實上，中國網紅「斯理亞」早在2024年就曾公開批評蔡依林，當時她於 個人抖音上傳影片 ，談論「擦邊」相關話題「只穿底褲的現象」，曬出表演畫面直批「辣眼睛」，點名多位演藝圈明星，其中包含蔡依林。事後影片被不少網友檢舉而下架，對此「斯理亞」再拍片回應此事，不僅把蔡依林20223年初演唱會畫面當成影片封面，還曝光內心聲音，翻白眼嘲諷「底褲天后算個老幾」，也在其中教導立場與她相同的網友反駁酸民。





昔控「蔡依林擦邊」被檢舉！中國網紅竟脫口「底褲天后」反嗆：算個老幾

中國網紅「斯理亞」事後拍片回應，直接翻白眼嘲諷「底褲天后算個老幾」。（圖／翻攝自TikTok ＠斯理亞）









