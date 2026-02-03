昔控袁惟仁外遇13年！陸元琪放下恩怨致歉：希望祢理解我的難

陸元琪發長文慟別前夫袁惟仁。（圖／翻攝自陸元琪臉書）





資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日於台東病逝，享年57歲。他和前妻陸元琪的14年婚姻也再度受到討論，兩人在2016年簽字離婚，陸元琪曾公開控訴袁惟仁在外出軌，隱忍多年後才決定結束婚姻，如今袁惟仁離世，陸元琪稍早也在社群寫下長文向他道歉：「希望祢能理解我當初的難」。

陸元琪與袁惟仁在2002年登記結婚，婚後育有一雙兒女，家庭生活原本幸福美滿，但袁惟仁多次傳出感情風波，她曾在節目中指控袁惟仁外遇長達13年，更自己在生下女兒僅3個月時，接到小三來電挑釁勸她主動離婚，讓她心碎不已，但仍為了孩子而隱忍多年，最終決定在2016年正式簽字離婚。

陸元琪過去與袁惟仁有過一段14年婚姻。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

即便夫妻關係劃下句點，袁惟仁2018年在上海腦溢血回台灣休養後，陸元琪仍帶孩子前去探望。如今接獲袁惟仁離世的噩耗，她稍早也在社群發文表示，自己簽字後日子過得非常艱辛，甚至為了維持收入而上節目公開雙方最不愉快的事情，導致袁惟仁被外界謾罵，「在這裡我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」。

陸元琪感慨地說，「所有的怨早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號，那次的見面一眼萬年，究竟是什麼因果，這輩子讓我們的故事走成這樣」。她也慶幸孩子們只記得父親的好，並感謝袁惟仁帶給她兩個懂事的孩子以及所有歷練，讓她成為無堅不摧的母親。她希望若有來世，能再與袁惟仁一同面對這輩子未完成的考題，為這段多年恩怨劃下完美句點。



