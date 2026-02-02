昔控袁惟仁婚內出軌 陸文琪聞死訊回應了！盼外界給空間

「小胖老師」袁惟仁病逝。（翻攝袁惟仁臉書）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2日）病逝，享年57歲，曾結縭10多年的前妻陸元琪，透過經紀人回應，表示今天中午得知消息，後事將由袁家處理，也懇請外界給予小孩空間。

唱作俱佳的袁惟仁是音樂圈才子，2002年和陸元琪結婚後，育有1子1女，不過兩人於2016年簽字離婚，陸元琪曾表示，袁惟仁屢次婚內出軌，婚姻早在她生下第二胎後就出現裂痕，為了小孩才堅持，最終在2016年心死離婚。

袁惟仁2018年10月間在上海意外跌倒，第一時間被女友發現送醫，後續還診斷出腦部有良性腫瘤，經初步治療後，同年底在清醒狀態下離開上海返台繼續治療；2020年10月間袁惟仁在台東老家跌倒後被判定為植物人、一路臥床，由姊姊照顧。

今（2日）在資深音樂人陳子鴻轉述下，袁二姐袁藹珍證實，小胖選擇今天離開我們，走得平靜，從此自由，預計將袁惟仁帶回他熟悉的台北與父親葬在一起。

陸元琪過去曾以難題、監考官形容小胖帶給他的考驗，今（2日）她透過社群表示，「再一題沒做過的題目，所有事件的線條都變得柔軟，好的壞的，都是因為有愛才成立的」，同時透過經紀人回應，今午得知訊息，後續事宜由袁惟仁家屬處理中，也懇請外界給予陸元琪與孩子空間。





