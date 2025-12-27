昔撮合朱孝天交往小S 大S「3字」揭破局原因





近日朱孝天因爭議性言論引發討論，隨後也正式發文，為自己失控言論道歉，而過往事蹟也陸續被翻出，其中，大S（徐熙媛）曾想撮合朱孝天和妹妹小S（徐熙娣），最後因為「大怪咖」三個字直接破局。

朱孝天近日被挖出4年前受訪時，談到與老婆韓雯雯的婚姻與其間的磨合，自嘲表示：「我就一直跟她說，我說『妳真的是很命好，從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我』，我說『就只有妳，我要反過來伺候妳』。」

如今網友再挖出昔日接受蔡康永和大S訪問的內容，當時大S透露曾想撮合朱孝天和小S，「當年，我妹妹小S還是單身時，我曾想撮合她和朱孝天在一起，然後我就問朱孝天，你覺得我妹妹怎麼樣？他說挺可愛的，我說那你那天有時間的話，帶她出去看電影吧。」

結果朱孝天也有答應，並帶小S出去過，大S也有約2人一起吃過飯，不過小S很快就表示感覺2人不適合，而大S更說：「通過這段時間的接觸，我發現孝天真的就是一個大怪咖。」

