昔日三屆視帝怎麼了？羅嘉良被指斷崖式衰老 直播賣貨到忍痛結束工作

記者林宜君／台北報導

香港資深演員羅嘉良，曾三度奪下TVB視帝，是無數觀眾心中的經典男主角。（圖／翻攝自IG）

現年63歲的香港資深演員羅嘉良，曾三度奪下TVB視帝，是無數觀眾心中的經典男主角。不過近年他將工作重心轉往中國市場後，外型與近況屢次成為討論焦點，近期再因演唱會後台合照流出，引發網友關注他的健康與狀態。

近年網路上不時出現羅嘉良「老態明顯」、「風采不再」的討論，甚至有人形容他出現「斷崖式衰老」，包括臉部歪斜、眼袋明顯等畫面被反覆放大檢視。另有部分網友點出，他近來為拓展收入來源，曾與網紅合作直播帶貨，造型與表現較以往反差甚大，掀起兩極評價。

近年網路上不時出現羅嘉良「老態明顯」、「風采不再」的討論，甚至有人形容他出現「斷崖式衰老」。（圖／翻攝自IG）

至於外界一度盛傳羅嘉良於2020年罹癌、病況危急，甚至「已立遺囑安排後事」，對此他早在2023年親自拍片澄清，強調相關說法全屬不實，直言是過度渲染的假消息，並否認自己曾病危。實際上，羅嘉良近年仍持續工作養家，獨力支撐家庭經濟，讓妻子蘇岩與12歲女兒Sela能在英國生活、就學。日前有網友分享在演唱會後台與他的合照，並以「掌聲送給敬業的羅嘉良先生」為題發文，透露羅嘉良因運動導致頸椎受傷，經常頭暈不適，卻仍堅持站上舞台。

網友寫道：「嘉良哥因為運動傷了頸椎，時常頭暈，即便如此，他依然在台上唱了7首歌，每一首都是經典，句句到位，十分佩服偶像的敬業精神！」。（圖／翻攝自IG）

該名網友寫道：「嘉良哥因為運動傷了頸椎，時常頭暈，即便如此，他依然在台上唱了7首歌，每一首都是經典，句句到位，十分佩服偶像的敬業精神！」並附上祝福「結束2025，開啟2026，新年快樂」，字裡行間滿是敬佩。照片中可見羅嘉良神情略顯疲憊，但仍配合合影、面帶笑容，不少粉絲看後直呼心疼，也有人感嘆歲月痕跡難掩，卻更凸顯他多年來對舞台與工作的責任感。

