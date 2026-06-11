昔日人氣童星淪街友「對比照」曝光！母曝現狀艱難

娛樂中心／林善柔報導

在尼克兒童頻道影集《奈德的中學校園生存手冊》中飾演馬丁（Martin Qwerly）的前童星蔡斯（Tylor Chase），近日因流落加州街頭的影片在TikTok瘋傳，再度引發關注。昔日以語速飛快、性格亢奮的逗趣形象走紅的他，近年幾乎消失幕前，直到2025年12月被拍到衣著凌亂、神情憔悴地現身街頭，讓不少昔日觀眾震驚不已。





昔日童星Tylor Chase淪落街頭！模樣悽慘網友嚇壞 母曝現狀艱難

昔日童星蔡斯曾以逗趣形象出名。（圖／翻攝自尼克兒童頻道影集《奈德的中學校園生存手冊》）

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據外媒《TMZ》報導指出，蔡斯童年時期便進入演藝圈，2004年起因演出尼克兒童頻道影集《奈德的中學校園生存手冊》中語速飛快的配角馬丁打開知名度，成為不少觀眾童年記憶的一部分。之後他也曾客串《人人都恨克里斯》等作品。近年來他逐漸淡出幕前，直到2025年12月被民眾拍到流落加州街頭，相關影片迅速在社群平台瘋傳。畫面中可見他神情恍惚、穿著凌亂，不少昔日觀眾第一時間甚至認不出來。





昔日童星Tylor Chase淪落街頭！模樣悽慘網友嚇壞 母曝現狀艱難

蔡斯流落街頭影片瘋傳，憔悴現狀引人震驚。（圖／IMDb／Tiktok@ricecrackerspov）





從影片裡能看到，蔡斯身形明顯消瘦，頭髮凌亂油膩，鬍渣佈滿臉部，灰色襯衫破舊，褲子也沾滿污漬，整個人看起來相當憔悴狼狽。他站在街邊對著鏡頭露出尷尬笑容，與當年螢幕上那個精力旺盛的馬丁判若兩人，引發外界震驚。警方與相關單位曾介入關心，也提供住宿與醫療資源，但蔡斯始終沒有穩定接受幫助。之後他的母親也出面透露，兒子多年來一直受到精神疾病與藥物問題困擾，表示她的兒子需要的是醫療救助，而不是金錢。





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母親坦言蔡斯深受精神疾病所苦。（圖／IMDb／Instergram@ricecrackerspov）





事件曝光後，也引發大量國外網友留言討論。有人感嘆「娛樂產業把他吞噬後又拋棄」，直言「好萊塢很邪惡」。也有人呼籲現代社會應該更加重視精神疾病的普遍性「許多人其實都與精神疾病共存，比大家想像中更常見」。另外還有網友感嘆「真的令人心碎，沒有人該如此對待自己」，並呼籲外界應持續關注他的狀況。部分留言則將矛頭指向尼克兒童頻道的童星文化，直言「那些尼克兒童頻道的孩子最後都走偏了」。









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原文出處：昔日人氣童星如今淪落街頭！模樣悽慘網友嚇壞 母曝急需醫療援助

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