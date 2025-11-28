昔日光景不再！新北「1知名商圈」沒落 在地人曝原因嘆：時代的眼淚

生活中心／彭淇昀報導

隨著時代變遷，昔日繁華景象不再，新北市板橋後站中山路一段50巷附近一度被稱為「小西門町」，街邊攤販、熱鬧人潮的場景已不復見，不少在地人感嘆，還有人點出原因，普遍認為攤商頻頻被取締開單，且網路購物盛行等因素。

新北市板橋後站中山路一段50巷附近一度被稱為「小西門町」，但現在人潮冷清。（圖／翻攝自Google maps）

原PO在Threads上發文，分享15年前熱鬧的板橋後站景象，相較現在冷清不少，不少店家都已拉下鐵門，街邊小吃、流動攤販等等都不見蹤影。還有另一名連鎖手機包膜業者拍下板橋後站中山路一段50巷的周邊現況，

貼文曝光後，引來不少在地人留言，「要哭了，小屁拉麵、大柱子、家有賤貨、布魯克林、dr.remix、壹咖啡、0204，還有好多忘記名子的店家…懷念的Y2K」、「以前板橋原宿還常請知名藝人在透明櫥窗接受訪問，後站唱片行也是，當時的後站非常熱鬧」、「國中時期的西門町」、「很想念故鄉雞腿飯」、「好想念原宿那一條的垃圾街，賣很多便宜的小吃，只可惜被檢舉一堆攤販，剩珍珠奶茶在巷子裡面撐了，好想吃鍋貼」、「已經幾乎全消失了，現在都沒什麼人」、「以前這裡簡直就像小西門町，現在變成時代的眼淚」。

不少人點出商圈沒落的主因，包括攤商頻被取締、網路購物更方便等等，「沒有違規的小吃攤後，就沒有人了」、「以前的熱鬧來自於違規，現在的整潔來自於法規」、「不意外啊，當你常用網拍的情況下，商店街就是要慢慢退場了啊」、「時代本來就在變，網路排擠擠掉大量生意，這種狀態無法避免」、「熱鬧了20年，要毀掉一個商圈，只需要3年，警察天天取諦跟開單，說要整頓市容，就變這樣了，撐的住的去租店面，撐不住的就閃人了，人潮就沒了。跟師大夜市一樣，就慢慢蕭條了」。

