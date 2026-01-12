昔日募心勤奔走 遲暮長情愛相伴

高雄75歲慈濟志工曹昌有跟太太林麗美，投入慈濟30多年，曹昌有社區稱他超級勸募員，當年他的會員遍佈彰化以南，前兩年中風身體出狀況，導致無法出門做志工，花蓮靜思精舍法師特地南下鼓勵關懷。

「曹師兄祝福你，謝謝 感恩。」

長期耕耘社區75歲的曹昌有中風身體微恙，靜思精舍法師特別來關懷。

靜思精舍 德柔法師：「我們要加油，我們的聯絡處 靜思堂在前面而已，我們就走去那邊拜佛 拜菩薩好嗎。」

慈濟志工 曹昌有：「師父我的身體不錯，你不用煩惱。」

慈濟志工 林麗美：「感恩上人創造這個慈濟，讓我們夫妻有好因緣，結識這麼好的法親。」

30多年前，經營電子零件的曹昌有及太太搭上慈濟列車後，有了轉變。

慈濟志工 林麗美：「做生意 他都要應酬喝酒，他以前還有抽菸，(花蓮尋根)聽到上人一句話，回來後 他就改了。」

慈濟志工 謝菁芳：「夫妻兩很用心推動(慈濟)，甚至曹師兄 早期沒環保車，所以他都開自己小貨車去載環保。」

慈濟志工 黃素徵：「早期他們都很用心耕福田，一起齊心協力的，賣一萬朵心蓮(募心募愛)。」

「給他穿一下，慈濟魂已經刻在心裡了。」

即便身體虛弱也堅持要穿上慈濟制服，夫妻齊心發願，加緊復健，趕緊歸隊。

聲音 慈濟志工 曹昌有：「我會好好保養身體，再來做慈濟。」

