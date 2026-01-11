昔日合照變對嗆！鍾明軒質疑家族「賺紅錢」 郭昱晴曬2證據反擊

娛樂中心／游舒婷報導

網紅鍾明軒日前因為到義大利米蘭旅遊時，被店員誤填中國代碼，導致無法退稅1萬多台幣，事後發文勸世引發外界議論，民進黨立委郭昱晴也留言酸「沒事中國人，有事就台灣人。」鍾明軒看到後也錄影回嗆郭昱晴家族「賺紅錢」，賺飽了再回台喊抗中保台，對此，郭昱晴也發文澄清相關指控。

鍾明軒說郭昱晴家族賺紅錢，郭昱晴曬證據回擊。（圖／取自臉書）

郭昱晴在臉書發文感嘆「曾經，我真的很喜歡他」，並PO出過去跟鍾明軒的合照，她開頭就先針對「沒事中國人、有事台灣人」留言道歉，但針對鍾明軒指控賺紅錢一事，她表示，早在去年她就在公開場合說明，丈夫先前任職的百分之百的台資企業，僅僅是出差，就一路被說成「賺紅錢」，現在甚至被說是「家族」。

郭昱晴直呼，「到底誰可以告訴我，這個連我本人都不知道是否存在的家族成員，到底是誰啦？我實在太好奇了。」

郭昱晴補充，關於先前的不實指控和傳言，已經有人主動來致歉，這也是她這次選擇說明，而不想用情緒對罵的原因，同時她也曬出當時對網友的澄清、丈夫的個人聲明來佐證，再度強硬回應賺紅錢一事。

郭昱晴當時回應網友質疑賺紅錢一事。（圖／取自臉書）

