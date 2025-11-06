昔日恩師黃明志被捕！四葉草「近況判若兩人」網認不出：超頂
娛樂中心／綜合報導
馬來西亞歌手四葉草（朱主愛）憑藉〈好想你〉一曲紅遍華語圈，甜美的外型與溫柔笑容深植人心，成為不少人心目中的「大馬國民女神」。當年她在創作歌手黃明志提攜下正式出道，清新氣質與可愛形象讓她在台灣迅速打開知名度。雙方合作多年後結束合作關係，四葉草也轉戰中國發展。近期，隨著黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，並遭馬來西亞警方拘留釐清案情，兩人過往的師徒關係再度被外界提起，也讓不少人好奇這位昔日「甜心女神」的近況，四葉草近況辣照曝光後，讓網友驚呼「超頂」。
黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，並遭馬來西亞警方拘留釐清案情。（圖／翻攝自黃明志臉書）
出道至今已11年的四葉草，過去在黃明志協助下創下不少佳績，其中代表作〈好想你〉至今在YouTube累積超過6千萬次點閱，堪稱她演藝生涯的巔峰。然而，在結束與恩師的合作後，她的音樂作品雖仍穩定推出，但未能再創當年火紅盛況。儘管如此，四葉草並未因此淡出，她持續透過社群平台與粉絲互動，經常分享生活日常與美照，展現陽光自信的一面，人氣依舊居高不下。
四葉草換上貼身細肩緊身長裙，布料微透、開衩設計大秀修長美腿與纖細腰身。（圖／翻攝自IG@syc_joycechu_）
昔日恩師黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，也讓不少人好奇這位昔日「甜心女神」的近況。四葉草在社群平台上更新動態，曬出多張全新美照，並以幽默口吻寫下：「假期人太多？沒關係！只要心態好，在家也是巴厘島。」照片中可見，四葉草穿著削肩洋裝，搭配電視螢幕上播放的海邊煙火畫面，彷彿置身巴厘島度假勝地。她臉型明顯更精緻、五官立體，整體氣質從過往的鄰家女孩蛻變為成熟女人味，舉手投足間散發自信光彩。
四葉草近況曝光。（圖／翻攝自IG@syc_joycechu_）
四葉草還穿「後媽裙」熱舞影片，性感指數再度飆高。影片中，四葉草換上貼身細肩緊身長裙，布料微透、開衩設計大秀修長美腿與纖細腰身，搭配慵懶撩髮動作，展現成熟女人味。她隨著音樂搖擺舞動，笑容依舊甜美卻多了幾分嫵媚，自信神態與過往清純形象判若兩人。畫面一出，立即引發粉絲熱烈討論，不少人留言驚呼：「看起來好不一樣！」、「變更漂亮了！」、「這氣質完全升級！」、「不說還認不出是四葉草！好辣！」甚至有人直呼「越來越像南韓女星」。
四葉草臉型明顯更精緻、五官立體，整體氣質從過往的鄰家女孩蛻變為成熟女人味。（圖／翻攝自IG@syc_joycechu_）
原文出處：昔日恩師黃明志涉毒被捕！四葉草近況「穿暗黑後媽裙」熱舞一票人認不出：超頂
