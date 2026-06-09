昔日意氣風發！徐春鶯羈押半年爆瘦「白髮」 交保一臉憔悴苦笑喊2字

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中配徐春鶯被羈押超過半年，6/9交保離開新北地院時滿頭白髮。李政龍攝



曾任民眾黨新住民委員會主委的中配徐春鶯，接受中共統戰指示替時任民眾黨台北市參選人黃珊珊、時任總統候選人柯文哲助選，被訴《反滲透法》。新北地院今天辯論終結，合議庭裁定徐春鶯交保200萬元，全案預定8/11宣判，徐春鶯在女兒卜啓正協助下完成交保，她走出法院時頭冒白髮，一臉憔悴，面對記者只苦笑吐出「謝謝」兩字。

徐春鶯被控和中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明聯手，長期將國內重要政黨情資傳送給中國國民黨革命委員會（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲，以及中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤。

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她在2022年替時任台北市長參選人黃珊珊站台，另在2024年總統選舉時幫時任總統候選人柯文哲站台造勢。

徐春鶯昔日圓潤氣色佳。資料照廖瑞祥攝

檢方查出她透過友人羅穎，在2024年12月間孫憲以「商務交流」名義來台。她另被揪出經手地下匯兌2875萬元，另透過友人羅穎，用假的在職資料替女兒卜啓正向合庫銀行詐貸2697萬元。檢方分別依反滲透法、詐貸、銀行法等罪名，分別起訴徐春鶯、鍾錦明、羅穎及卜啓正。

新北地檢署去（2025）年11/27聲請羈押徐春鶯獲准，今（2026）年3月25日將徐春鶯移審新北地院後，法院裁定接押3個月，押期將於6月底屆滿。合議庭快馬加鞭審理後，今天辯結並裁定徐春鶯200萬元交保。

徐春鶯被羈押半年首度面對媒體，她穿著囚服現身，記者問她交保的心情，她苦笑不發一語，僅和記者說謝謝，隨後快步搭車離開。記者目測，徐春鶯遭羈押後，整個人爆瘦一圈，顯得白髮蒼蒼，和昔日在媒體上的意氣風發，不可同日而語。

中配徐春鶯被羈押超過半年，6/9交保離開新北地院時冒白髮。李政龍攝

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