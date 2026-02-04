昔日慘業竟在太空復活！衛星發射量5年增10倍，引爆太陽能電池荒，全新、宏捷科...台廠如何搶進這波商機？
昔日慘業竟在太空復活！全球搶發射衛星引爆電池荒，交期甚至排到後年，台廠如何搶進這波商機？
曾歷經價格崩跌與產能過剩，被戲稱為「慘業」的太陽能電池，如今正重新成為供不應求的熱門商品。只不過，這一次的市場不在人類生活周遭，而是距離地表數百公里的太空中。
全球首富馬斯克創辦的航太新創SpaceX，一月底正式向美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）提出申請，預計發射1百萬顆衛星，打造一條環繞地球的軌道資料中心網路。稍早的2025年12月底，中國也向國際電信聯盟申請發射20萬顆衛星，太空儼然成為美中科技競爭的最新熱點。
▲砷化鎵太陽能電池既輕盈、轉換率又高，對想減輕負重並提供足夠電力的低軌衛星業者頗具吸引力。圖為鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘。（攝影／吳東岳）
衛星供電王 比矽猛但造價高
國家原子能科技研究院物理所所長馬維揚解釋，如果將低軌衛星想成一輛繞著地球運轉的軌道車，太陽能電池就是動力的來源，「它『只』提供電力，但如果沒有它，衛星就完全不能運作。」
既然少了太陽能電池，低軌衛星就形同失能；因此太陽能電池的供電效能與穩定性，至關重要。
目前，絕大多數地面型太陽能設施使用的是矽（Si）太陽能電池；但用於衛星的太陽能電池有超過九成是採用性能較佳、但成本較高的砷化鎵（GaAs）太陽能電池。
負責台灣福衛八號衛星電池系統整合的立創光電總經理程子桓分析，矽電池在太空巨量輻射的環境下，幾年內就會失效，只有對成本敏感、壽命要求短的才會評估導入；但對希望服役期間能達10年以上的衛星來說，具備防輻射特性的砷化鎵仍是最佳選擇。
除了對輻射的耐受度較強，砷化鎵電池的光電轉換效率也明顯高於矽電池，重量與體積都可以更輕薄，適合與衛星一起飛上太空。「矽太陽能電池光電轉換效率最高只有兩成，目前還沒有材料可以取代效率可達四成的砷化鎵。」陽明交通大學電子研究所講座教授洪瑞華解釋。
然而，性能明顯較佳的砷化鎵電池比起矽電池，就像造價昂貴的超跑對上大眾房車。除了原料砷化鎵晶圓價格通常是矽晶圓的百倍以上，製程也遠較矽電池複雜，因此全球產能極為有限。僅歐美傳統大廠如AZUR SPACE、Spectrolab，回應大致穩定的衛星需求。
「現在情況不一樣了，各國爭相發射衛星。」洪瑞華指出，早期太空產業主要由美、俄兩大強權主導，衛星發射量少、研發週期長，市場極度封閉且受限，如今則頗有百花齊放的態勢。
據業界提供數據，目前全球太空用砷化鎵太陽能電池的年產能，僅十MW（百萬瓦），約能供應一到兩千顆衛星用量；微薄的產能，難以支撐全球數千顆衛星需求。
歐美貨須等3年 日本列戰備
況且，未來全球衛星發射數量將快速飆升。券商高盛預估，全球將在未來5年發射7萬顆低軌衛星，為目前數量的十倍。這也讓多年無擴產的砷化鎵太陽能電池，意外成為太空產業中，最稀缺的關鍵零組件，甚至成為牽制競爭對手的利器。
程子桓指出，目前歐美製的砷化鎵太陽能電池、模組交期皆要兩至三年，「我們現在就得預約明、後年需求。」
有業者透露，AZUR甚至要求客戶先付訂金，才能排隊，「至於排到何時，它也不會給任何保證。」日本大廠夏普雖然也擁有相關產品，但已被日本政府列為戰略物資，不對外銷售。
「電池供應吃緊，若長期無法自主供應，恐將成為台灣太空產業發展的關鍵瓶頸。」馬維揚說。
其實，矽太陽能供應鏈相關台廠，已在這波「缺電」風暴下受惠。例如模組廠元晶憑著打入SpaceX供應鏈，儘管連兩年虧損，股價仍一飛沖天。另一同業中美晶也宣示「公司台製太陽能電池通過嚴苛信賴性測試、配合美系客戶終端應用驗證」，似乎讓市場看見了產業的新方向。
而衛星用砷化鎵太陽能電池，眾多台廠早已默默布局，從上游磊晶廠全新、晶圓代工廠宏捷科，到LED大廠富采，以及鍍膜業者統新、系統整合的立創光電，都對這個市場虎視眈眈。
一名業者指出，台灣此時之所以能切入市場，並非一蹴可幾，而是一場源自十多年前太陽能熱潮下的傳承。
將時光倒回2008年，台灣太陽能產業的黃金年代。一名資深業者回憶，當時多晶矽原料價格飆至天價，掌握料源的太陽能電池公司股價無不飛天，也讓市場尋找矽以外的替代材料。
在那個百家爭鳴的時代，CIGS（銅銦鎵硒）、OPV（有機太陽能電池）、薄膜電池都有人支持，而當時台灣不少業者投入研發本來就用於衛星上的砷化鎵電池，試圖將其用於地面的聚光型太陽能電池上。
「隨著中國多晶矽產能開出，價格出現雪崩式下跌。」矽電池變得太便宜，導致高成本的砷化鎵太陽能電池市場大幅萎縮，台灣業者只能默默退出。如今，太陽能電池不僅隨著衛星盛世再次成為焦點，地緣政治也讓台廠順位提升。
▲元大投顧預估，磊晶廠全新光電的無人機及低軌衛星用太陽能電池，將於今年第4季出貨。圖為全新董事長陳建良。（攝影／陳睿緯）
把握非紅鏈 拚實操經驗卡位
一名業者透露，許多歐美衛星公司，因為國防與關稅考量，不敢採用中國太陽能電池供應鏈；但歐美電池廠自己的擴廠速度也跟不上需求，讓台廠有機會切入，不論自產自銷，或替外商業者代工，都已接獲需求。據悉，美國太陽能電池公司MicroLink已將部分磊晶與晶片製程，外包給了台灣廠商。
程子桓說，台灣產業分工細膩，在電池結構設計、磊晶生長、電池製程、封裝測試，都可以拆分給不同廠商，讓供貨速度與調整彈性更高，例如福衛八號雖採用外商太陽能電池；但今年發射的立方衛星上，將採用台灣磊晶廠製造的太陽能電池。
集邦科技研究部副總儲于超也預測，「只要LED廠、RF廠商的磊晶人才與MOCVD （有機金屬化學氣相沉積設備）設備還在，業者要切入太陽能電池供應鏈不難。」
鍍膜廠統新光訊則以「替砷化鎵電池升級」的姿態切入市場。總經理魏敬易指出，公司有替太陽能電池鍍上抗反射鍍膜，一般的磊晶製程後，轉換率約3成，透過該技術，可將效率提升至近4成，惟目前營收占比不大。
儘管前景看好，但台廠目前的挑戰不小。陽明交通大學終身講座教授張翼就觀察，「台廠確實有能力，但想要加入供應鏈，還是要看衛星系統公司的導入意願。」
首先是「飛行履歷」。程子桓強調，這是進入市場最重要的門檻。「就算產品做出來，如果沒有實際在太空運作的紀錄，國際客戶不敢用。」國原院副研究員陳俊亦坦言，這對台廠來說，等於陷入雞生蛋、蛋生雞的窘境。
馬維揚建議，除了與太空中心等台灣學研單位合作練功，台廠仍須多接外商代工訂單，累積實質太空生產經驗與履歷，先卡進供應鏈。
再者，看見需求的歐美電池廠也已經計畫擴廠，如AZUR連兩年擴產超過3成，工廠也透過三班制、提升自動化擴大產量。美國官方也曾與 Rocket Lab旗下 SolAero簽署補助協議，要求其未來3年內要擴產5成以上。
最後是原料端的隱憂。儲于超提醒，受中國對砷化鎵太陽能電池的原材料鍺基板進行出口管制，導致原料端供應變得緊張，如果不是既有的歐美大廠，其他人很難拿到基板產能和好價格，「這無疑給了矽太陽能電池一個機會。」一名業者透露。
研究矽太陽能電池的台大化工系教授藍崇文就指出，台灣目前沒有成熟的砷化鎵電池廠、緩不濟急，「現在切入屬於成熟製程的P型矽晶太陽能電池較有機會。」
台灣業者能否利用這波市場需求爆發、供應鏈重組的機會，加入太空電池供應鏈，值得持續關注。
更多今周刊文章
力積電跌停沒在怕！億元教授押身家買進「股價上看110元」，為何不買台積電理由曝光「這4檔抱股過年賺翻倍」
他抱可寧衛(8422)9年，「土方之亂」前賣股少賺上百萬領悟：為何別追飆股？股市生存更需要2種「慢」實力
黃鐙輝賣掉1千元台積電買南港豪宅、套利0050神操作！財務自由四階段：月領45萬被動收入+資產年增230萬
其他人也在看
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。