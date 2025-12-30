昔日戰友成永別！何篤霖直播突聞曹西平離世紅眼眶 不敢告訴郭靜純「怕她哭」
資深藝人曹西平29日深夜傳出在三重住家離世，享壽66歲，震驚演藝圈。昔日同為《來電50》主持戰友的何篤霖30日在加拿大和郭靜純聚餐並開直播，他從網友留言得知消息，第一時間的反應相當震驚，直問網友「真的假的」，當下沒有透露給郭靜純知道，深怕好友太感性，當場哭出來。
資深藝人何篤霖和主持好友郭靜純先後移居加拿大，兩人和好友們30日在溫哥華百貨公司聚餐並開直播，何篤霖從網友留言得知噩耗，先是不敢置信，頻問「真的假的」，接著表示消息來得太突然，「我先放在心裡消化一下，不然我們現在的心情會有點像三溫暖」。
直播當下，他不敢告訴郭靜純，深怕好友心情受到影響，「先別跟她講，我等這邊結束我再跟她說，不然等下哭出來」。和網友聊天時，卻忍不住紅眼眶，「因為生命是公平的，每個人都會經歷，就像一班列車，有人先下車。但是我們總是希望好朋友，大家都注意身體健康，我們都一起開開心心，玩得久一點，晚一點下車」。
何篤霖、郭靜純、曹西平曾共同主持《來電50》，該節目是1989年中視製作的相親節目，主打年輕的男生女生在戶外進行聯誼配對，是當年著名的交友節目，歷經多位主持人，包括包偉銘、曹西平、何篤霖、戈偉如、李茂山、郭靜純等人，節目從1989年播1996年，長達7年。
其他人也在看
