昔日戰友空降台中 陳學聖掌工策會引聯想

前立委陳學聖接任台中市工策會總幹事，11日他首度以新職身分出席「台中十大伴手禮」頒獎典禮。（馮惠宜攝）

前立委陳學聖日前於臉書預告「航向台中」，隨後證實接掌台中市工策會總幹事。11日他首度以新職身分出席「台中十大伴手禮」頒獎典禮，不僅成為全場焦點，這項人事布局也引發外界對於台中市長盧秀燕未來「更上層樓」的聯想。

陳學聖曾任桃園市議員、局長及多屆立委，政治履歷厚實，過去與國民黨前主席朱立倫私交甚篤。他受訪坦言，此番南下是應台中市長盧秀燕親自致電邀約。兩人從省議會時期即相識，且均具備媒體背景，在立院並肩作戰多年，深具默契。陳學聖感性表示，接下職務是因長年情誼，直言「純粹是來幫秀燕的」，並明確強調「絕對不會在這邊選舉」，請地方各界放心。

外界認為，盧秀燕此舉不僅是為市府團隊補強「重量級戰將」，更有藉陳學聖在北台灣的深厚實力進行跨域布局、招攬人才之意。陳學聖表示，台中正處於「脫胎換骨」關鍵期，無論是綠美圖或台中國際會展中心，均展現台中的實力。未來他將以工策會為橋樑，發掘潛在能量，讓台中的產業能量不僅閃耀全國，更要接軌國際。

