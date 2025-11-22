昔日戰友葛林突宣布辭去眾議員 川普：好消息
美國共和黨眾議員泰勒葛林（Marjorie Taylor Greene）宣布將辭去議員職務，消息一出外界震驚。而美國總統川普（Donald John Trump）則是表示，葛林的辭職對美國來說是「好消息」。
葛林過去是川普的堅定支持者，但近日她因為批評川普政府處理艾普斯坦檔案的方式以及其他數個政策問題而與川普撕破臉。上週，川普甚至公開表示他「撤回對葛林的支持」。
在兩人關係急遽冰凍後，美東時間21日，葛林突然宣布將辭去眾議員職務，並於2026年1月5日正式離開國會。她在辭職信中寫道：「我太有自尊和尊嚴了，太愛我的家人了，我不希望我親愛的選區不得不忍受我們共同為之奮鬥的總統對我進行的充滿傷害和仇恨的初選，最終我只能努力贏得選舉，而共和黨人卻可能輸掉中期選舉。」她進一步表示：「這一切都太荒謬、太不靠譜了，我拒絕做一個『受虐妻子』，指望一切都會消失，情況會好轉。」
泰勒葛林的離職將使共和黨在眾議院的多數席位進一步減少。目前共和黨在眾議院擁有219個席位，而民主黨擁有213個席位。據美國全國廣播公司（NBC）新聞報導，一位消息人士透露，眾議院議長強生（Mike Johnson）事先並不知道葛林即將宣布辭職。
一位眾議院共和黨助手向《華盛頓郵報》形容葛林的辭職計劃是「報復性的」，意在故意「搞砸」多數黨。
而對於葛林辭職的消息，川普則表示「我認為這對國家來說是個好消息」，他補充說，宣布辭職前並未與他分享計劃，他也表示沒有打算與她交談。
