昔日旅長于北辰現聲力挺 徐寅禹投入安樂區主打「基隆國防議員」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

民進黨基隆市議員黨內提名登記，截至27日上午有基隆市安樂區定國里長徐寅禹等3位新人完成登記，徐寅禹於登記前特別安排車隊掃街、拜票。徐寅禹過去擁有6年軍旅歷練、以上尉軍官退伍，此次參選獲得昔日旅長、桃園市議員于北辰錄影強力推薦，讚許其具備紀律與責任感；徐也提出「基隆國防議員」政策路線，主張將軍事背景與基層里長實務結合。

據了解，民進黨在安樂區將提名3席，現任2位議員都要爭取連任，另一位議員洪森永擬退休不尋求連任，參選者都要參與初選，最後由民調結果決定提名人選。

徐寅禹表示，自己出身軍旅，服役6年並以上尉軍官退伍，曾於成功嶺、陸軍裝甲542旅及東引地區指揮部等單位服務，累積完整的部隊實務與指揮經驗。他提到，于北辰將軍曾擔任其旅長，對其帶兵治軍與處事態度影響深遠，讓他更堅定以「紀律、責任、執行力」投入公共事務、守護家鄉；于還特別錄製影片推薦，對於徐的參選給予祝福。

徐寅禹指出，回到地方後擔任里長，始終站在第一線回應里民需求，並以務實做事推動建設。其中，定國里民活動中心整修工程在其任內正式推動並順利動工，整體經費爭取超過2千萬元，盼透過補強與改善，打造更安全、更舒適的公共活動空間，提升里民使用品質。

徐寅禹進一步表示，約2年多前，自己在地方服務的努力獲得議長童子瑋及洪森永的肯定與支持，在前輩提拔與鼓勵下，更加確立從基層走向公共治理的目標，並受邀加入民主進步黨，期盼在更大的平台上持續為基隆打拚、為市民服務。

面對城市治理，徐寅禹強調「城市安全」不只是治安，更涵蓋交通安全、防災韌性、公共工程安全與社區照顧網絡。他表示，自己將以軍旅背景與基層服務經驗，提出「基隆國防議員」的政策路線，從社區到城市、從日常到災害應變，全面強化城市韌性與安全感，讓市民安心生活、孩子放心成長。

照片來源：徐寅禹辦公室提供

