昔日旗艦殺手殞落？OnePlus傳瀕臨倒閉、恐遭OPPO清算，官方緊急闢謠

高喊「Never Settle」口號、在歐美市場被譽為旗艦殺手的OnePlus (一加)，這個曾在極客圈 (Geek) 呼風喚雨的品牌，目前傳出正面臨嚴重財務與營運危機，甚至可能被母公司OPPO清算。

不過，OnePlus印度區負責人Robin Liu隨後出面澄清，表示OnePlus業務仍維持正常運作，更直指相關報導不實。

歐美撤守、印度崩盤，市佔狂瀉71%

根據報導指出，OnePlus在2024年的出貨量大跌20%，與母公司OPPO同期成長達2.8%的情況形成強烈對比。OnePlus原本將翻盤希望寄託於印度市場，但由於長期利潤微薄，以及售後保固爭議，導致大量印度零售通路集體抵制，並且停賣OnePlus相關產品，致使該品牌在印度的市佔率一年內狂瀉71%。

雖然OnePlus過去曾與T-Mobile合作佈局歐美市場，但從2020年就開始淡出，不僅歐洲團隊大裁員，與T-Mobile的通路合作也在2023年正式告吹，位於達拉斯的總部更在2024年3月關閉。

即便OPPO曾在2022年承諾挹注人民幣100億元救火，甚至允許併入OPPO體系，成為子品牌營運的OnePlus以「無利潤銷售」形式爭取市佔，但最終看來這場豪賭是以失敗告終。隨著realme近期也被整併回OPPO體系，表現不佳的OnePlus傳出將是下一個被清算的對象。

屋漏偏逢連夜雨：劉作虎遭台灣通緝

在品牌風雨飄搖之際，領導層也爆出震撼彈。OnePlus靈魂人物、同時也是OPPO資深副總裁的劉作虎 (Pete Lau)，近期驚傳遭到台灣當局通緝，被指控其違反《兩岸人民關係條例》相關規定，非法在台灣設立公司，並且招募本地工程師，而同案另有兩名台灣籍分公司經理遭到起訴。而這顯然對OnePlus品牌聲譽造成重擊，也讓外界對於該品牌是否還能維持正常營運打上大大的問號。

印度負責人緊急滅火：報導不實，營運正常

面對外界盛傳的倒閉與清算傳聞，OnePlus印度區負責人Robin Liu在第一時間出面駁斥，強調所有關於OnePlus業務停擺或將被關閉的報導均為「不實消息」，並且堅稱目前OnePlus所有業務運作一切正常，未來仍將持續推出新產品服務用戶。

然而，對比日前OnePlus 15發表會僅透過最低限度的Zoom視訊會議草草舉辦，官方的信心喊話似乎顯得有些蒼白無力。

分析觀點

OnePlus的殞落，其實是智慧型手機市場進入「存量競爭」後的必然結果。

早年OnePlus能成功，靠的是「高規低價」與「極客行銷」，但在2026年的現在，零組件成本飆漲 (特別是記憶體與儲存)，旗艦手機的進入門檻越來越高。當母公司OPPO自己都必須精算每一分利潤時，很難再容許一個子品牌在內部「網內互打」還賠錢。

此外，OnePlus與OPPO的界線模糊化也是一大敗筆。當OnePlus變得越來越像OPPO (系統整合ColorOS、外型共用)，它就失去了原本吸引歐美科技愛好者的獨特性。

至於劉作虎遭通緝一事，無論最終法律結果如何，對於一個跨國企業的高層來說，這都是極大的公關災難。如果連創辦人都深陷法律泥淖，況且主要戰場印度又失守，OnePlus想要在2026年逆風翻盤，恐怕需要的不再只是「不將就」的口號，而是真正的奇蹟了。

