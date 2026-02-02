昔日東亞最大製材廠在台中！它華麗變身東勢林業園區 絕美遊園攻略曝

記者張雅筑／台中報導

走進東勢林業文化園區，彷彿翻開台灣林業的輝煌史。從全台首座美式製材廠的工業殘跡，到充滿日式氛圍的「寬茶1號院」，這裡成功將「殘跡保存」與「森林活化」結合。遊客能在充滿歷史底蘊的場域中，感受木頭的溫度與自然生態的療癒力量，堪稱台中最具深度的隱藏版世外桃源。（圖／翻攝自東勢林業文化園區臉書）

位在台8線上，前往谷關、八仙山和大雪山國家森林遊樂區的最佳中繼站──東勢林業文化園區，堪稱台中的隱藏版世外桃源，若不喜歡人擠人，接下來的農曆春節年假，相當適合把它列入出遊口袋名單裡。東勢林業文化園區擁有60年代東亞地區最大製材廠，是全台最先導入美式一貫作業的廠區，後續以「殘跡保存，活化利用」為核心發展。整個園區不僅有深厚的歷史底蘊，更有大自然的絕美神作！結合了復古情懷與森林系療癒的氛圍，讓它一躍成為台中最新、最殺底片的打卡點。

昨（1）日林業及自然保育署台中分署為迎接2026駿馬年的到來，特別舉辦了「駿馬迎春・森活揮毫」活動，希望邀請大家能來場與森林的浪漫約會。究竟東勢林業文化園區有什麼特別之處呢？以下為大家整理介紹：

東勢林業文化園區集歷史工業美感與自然美景於一身，園區內著名的「貯木池」宛如台中版雲山水，池水倒映著翠綠山巒與藍天，風景如詩如畫。（圖／翻攝自東勢林業文化園區臉書）

一、背景：東勢林業文化園區的前身是「台灣大雪山林業股份有限公司」，簡單來說，就是那個年代，為開發大雪山森林資源所成立的製材廠，在60年代時，東勢林業文化園區曾是東亞地區規模最大的製材廠，擁有最頂尖的美式自動化機械設備，不僅開啟了台灣林業的新紀元，更承載了東勢小鎮一甲子的木業記憶。

雖然製材廠早已停止營運，後來又發生了大火，導致主體建築受損嚴重，但慶幸的是，充滿歷史感的碎片倉、鍋爐間和燃料倉等被完整地保存下來。園區保留了珍貴的工業廢墟感，巨大的製材廠殘跡在歲月洗禮下，增添了一種滄桑而神祕的獨特美感，拿起手機或相機，隨手一拍都是非常有質感的復古工藝大片。

二、園區必訪推薦：

冬天裡的東勢林業文化園區，散發著一種冷冽而神祕的寂靜美。斑駁的燃料倉遺構在冬陽下顯得格外滄桑，巨大的工業殘跡與乾枯的枝幹交織出強烈的廢墟感；與之相對的貯木池，此時池水清澈如鏡，倒映著冷冽的藍天與遠方枯索的山林，宛如一幅清幽的水墨畫。（圖／林業保育署台中分署授權提供）

到了夏天，馬上又轉換成不同的美景和氣息！東勢林業文化園區在夏天時，彷彿換上生機勃勃的綠意新裝，廣大的貯木池被滿池荷花簇擁，翠綠的荷葉隨風搖曳，粉嫩花朵在艷陽下優雅綻放，與後方斑駁的燃料倉遺構形成「剛與柔」的強烈視覺對比。（圖／翻攝自東勢林業文化園區臉書）

1、療癒系「台版雲山水」：若把製材廠形容為靈魂，那園區內的「貯木池」絕對是它的絕美門面。廣闊池水倒映著藍天白雲與翠綠山巒，波光粼粼的畫面被許多攝影愛好者譽為「台中版雲山水」。沿著平緩的環湖步道慢行，不僅能近距離觀察豐富的水生生態，夏秋之際還能欣賞到滿池荷花綻放的美景。

「原木創森．木育新生」特展將昔日的修理工廠轉化為藝術與產業的交匯點。展覽深入淺出地呈現了台灣林業從過去的「生產開發」轉型為今日的「永續保育」，並透過精緻的木作工藝展示，重新定義了國產材的應用美學。（圖／林業保育署台中分署授權提供）

2、木育新生：修理工廠與「原木創森」特展，原本負責機具維修的修理工廠，現在搖身一變成為充滿文藝氣息的展示空間。目前展出的「原木創森．木育新生」特展，將國產材的工藝與現代創意結合，讓民眾可以近距離接觸木頭的溫度。在這不僅能拍出文青風感十足的美照，還能深入了解台灣林業如何從過去的生產轉向今日的永續發展，相當適合親子寓教於樂。

充滿「山味」的大雪山林業直販所（山產店），是由舊建築改造而成的空間，匯集了來自部落的友善農產與具設計感的林下經濟產品。（圖／林業保育署台中分署授權提供）

座落於園區靜謐一角的寬茶一號院，是由昔日的主管單身宿舍改造而成。這座日式木造建築保留了洗鍊的歷史線條，與周邊的綠意完美融合。當陽光穿透格柵灑進室內，濃郁的茶香隨之撲鼻而來，彷彿將時光倒流回六十年代的慢步調生活。（圖／林業保育署台中分署授權提供）

3、森林裡的下午茶：寬茶1號院與大雪山林業直販所（山產店） 走累了？園區將舊有的主管單身宿舍改造成「寬茶1號院」，日式木造建築配上濃郁茶香，簡直是都市人夢寐以求的放空聖地。而「山產店」則匯集了來自山林部落的友善農產與林下經濟產品，近期因應春節，所以推出了限定福袋。在這裡，不僅能讓遊客享受森林慢時光，還能帶走一份最有質感的「山系伴手禮」。

東勢林業文化園區是一個結合了工業遺構、自然生態與現代木育美學的多元場域。 它完整保留了60年代東亞最大製材廠的歷史殘跡，如燃料倉與貯木池，展現出獨特的滄桑工業美感；同時，透過「原木創森」特展與「寬茶一號院」的活化設計，將枯燥的歷史轉化為充滿質感的文藝空間。園區內生態豐富，不時可見穿梭林間的松鼠、飛舞的蝴蝶與豐富的鳥類，貯木池更是水生昆蟲與候鳥的樂園。（圖／翻攝自東勢林業文化園區臉書）

昨（2/1）日東勢林業文化園區啟動的「集章贈春聯」活動，林業保育署台中分署表示，希望讓民眾透過走訪這三大據點，漫遊在歷史與森林交織的氛圍中。而書法老師現場揮毫，將新年的祝福一筆一劃寫在紅紙上，不僅是傳統技藝的傳承，更是為這個森林旅行畫下最溫暖的句點。

林業保育署台中分署補充道，雖然活動限定一場，但園區內的絕美景色與人文底蘊卻是全年無休！林業保育署台中分署建議民眾，可以把握這個寒假或農曆年節，不妨避開人煙稠密的知名老街或景點，嘗試到東勢林業文化園區感受這份獨特的「森活」魅力，為新的一年注入滿滿的活力與靈感。

