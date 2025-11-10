昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人

記者林宜君／台北報導

香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。

對於外貌議論，陳曉東雖未正面回應，但網友替他抱不平。（圖／翻攝自陳曉東IG）

現年 50 歲的陳曉東，過去以俊朗外型和《比我幸福》、《風一樣的男子》等作品紅極一時。陳曉東這回近照曝光後，部分網友懷疑陳曉東「醫美過頭」或「整形失敗」，留言區更出現不少「臉變形」、「原本超帥，現在好奇怪」等評論，引發外貌爭議。不過，也有粉絲第一時間出面緩頰，指出陳曉東近期因皮膚敏感導致臉部暫時浮腫，並非醫美後遺症。粉絲也貼出陳曉東後續出席其他活動的照片，表示「他沒戴墨鏡、臉已經恢復正常」、「精神很好，狀態穩定」。

陳曉東這回近照曝光後，部分網友懷疑陳曉東「醫美過頭」或「整形失敗」。（圖／翻攝自微博）

陳曉東在活動上受訪時依舊展現紳士風度，談到黑膠唱片回憶時感性地回憶分享，小時候聽唱片長大，出道後最大的夢想就是能擁有屬於自己的黑膠唱片。對於外貌議論，陳曉東雖未正面回應，但網友替他抱不平，說陳曉東是因食物過敏造成的浮腫。過去陳曉東曾因公開替已故中國男星于朦朧發聲，被粉絲讚有勇氣、有正義感，如今再度成為輿論焦點，不少人希望外界多些包容，別再對藝人的外貌做出無謂攻擊。

