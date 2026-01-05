昔日盟友現裂痕？沙烏地與阿聯酋因葉門、蘇丹問題互槓 控危害國安

上（12）月獲阿聯支持的葉門南部獨立勢力迅速奪取多個地區。事件發生後，沙國迅速要求阿聯撤出在葉門的部隊，並停止支持南部獨立勢力。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 沙烏地阿拉伯近日公開指控阿拉伯聯合大公國（阿聯酋，UAE）危害其國家安全，引起國際關注。

報導指出，沙烏地阿拉伯與阿聯過去曾在中東多項議題上立場一致，包括對抗伊斯蘭主義、伊朗勢力擴張，以及因應阿拉伯之春帶來的區域動盪。雙方曾共同對葉門發動軍事干預，試圖阻止胡塞武裝的擴張，也曾在區域內支持反革命勢力，並於 2017 年至 2021 年間對卡達實施封鎖。但近年來，雙方在葉門與蘇丹的內戰中，分別支持不同陣營，導致雙方矛盾升高。

阿拉伯聯合大公國（UAE）週五晚間宣布，已完成撤離駐葉門部隊，正式落實先前宣布的結束該國剩餘反恐任務的決定。（示意畫面）。 圖：翻攝自騰訊網《钱亚旭博士》

根據《Nexta TV》報導，上（12）月獲阿聯支持的葉門南部獨立勢力（STC）迅速奪取南部多個地區，包括富含石油資源的哈德拉毛省，並將沙國支持的葉門政府軍逐出該區。

事件發生後，沙國迅速要求阿聯撤出在葉門的部隊，並停止支持 STC，美國《有線電視新聞網》( CNN ) 指出，若獨立勢力未撤退，沙國仍保留對 STC 發動空襲的手段。

沙烏地阿拉伯主導的多國聯軍對葉門東南部哈德拉毛省穆卡拉港實施空襲。 圖:翻攝自觀察者網

《CNN》進一步披露，沙國認為，阿聯之所以動員葉門獨立武裝，部分原因在於「誤信」沙國王儲穆罕默德．本．薩勒曼曾在去年11月訪問白宮期間，要求美國總統川普對阿聯因介入蘇丹內戰而實施制裁。但目前沙國傳已向阿聯澄清，從未向美國提出相關請求。

而沙國官員向《CNN》透露，葉門、蘇丹與非洲之角距離沙國邊境過近，一旦失控，恐直接衝擊國內安全。這也使沙國將矛頭轉向阿聯，指控其「支持非國家武裝勢力」，破壞區域穩定。

沙國認為，阿聯之所以動員葉門獨立武裝，部分原因在於「誤信」沙國王儲穆罕默德．本．薩勒曼曾在去年11月訪問白宮期間，要求美國總統川普對阿聯因介入蘇丹內戰而實施制裁。。 圖：擷取自 @qingtia13992055 X 分享影片

阿聯方面則回應，其外交政策以反極端主義、維護航道安全與長期繁榮為核心，並否認支持敘利亞境內任何獨立主張。阿聯也強調，當初介入葉門行動，是應葉門合法政府與沙國要求，且已付出人員傷亡作為代價。

