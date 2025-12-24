昔日秀場演出也被鬧場 「過來人」康康談王ADEN臭臉事件給建議

康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬錄製中視除夕特別節目「2026馬力全開紅白歌合戰」。（中視提供）

歌手王ADEN近日因校園演出引發爭議，跨年晚會演出陸續被取消，康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬今（24日）進棚錄製中視除夕特別節目「2026馬力全開紅白歌合戰」，康康也針對事件做出個人看法表示「做任何事情都要三思而後行」。

王ADEN受邀參加桃園某高中聖誕演唱會的表演嘉賓，卻因一名女學生即興上台表演露出不悅表情，事後他針對當晚演出插曲在社群發表影片，卻沒想到引發網友熱議認為他「公審未成年學生」。新聞曝光後，原本跨年受台北市府與宜蘭是否邀請，擔任表演嘉賓也因此被取消。

康康過往在秀場演出，經常會有臨時狀況發生，對此他表示曾遇過喝醉酒的朋友鬧場，「就讓他唱嘛，說謝謝你幫我多唱好幾條歌，讓我可以休息一下，難得有人上來還跟你互動，我還會在旁邊一起伴舞。」康康認為王ADEN即便不開心，也應該讓該女學生表演完。

他表示，自己並不認識王ADEN，但因為新聞曝光後而知道這個人。但他也強調演藝圈也好還是私下都好，都要學會三思而後行，王ADEN的才華雖是大家都看得到，但情緒管理還是要學習。

