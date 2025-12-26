昔日童星流落街頭！搭檔暖伸援手「房間被破壞」崩潰：要強制送醫嗎？

Tylor Chase（右圖左）成為無家者，身心狀況相當不穩，昔日搭檔Daniel Curtis Lee想辦法伸援手。翻攝自X



曾演出尼克兒童頻道經典影集《耐德的小學生存指南》而為觀眾熟知的童星Tylor Chase，近年長期在街頭流浪，心理健康也陷入困境，近況再度引發外界關注。儘管昔日同劇演員伸出援手，協助他短暫安置旅館，卻在入住數小時後禁不住Tylor失控破壞房間而告終，顯示其身心狀況仍相當不穩定。

根據外媒《TMZ》報導，曾和Tylor Chase在同一部劇演出的Daniel Curtis Lee，於聖誕節前夕得知對方露宿街頭的情況後，在加州遭逢強烈暴雨期間，自洛杉磯開車約50英里前往河濱市（Riverside），還自掏腰包替Tylor預付旅館費用，希望讓對方暫時避開風雨。

然而，Daniel隨後更新TikTok，透露僅過數小時，他就接到旅館管理人員通報說房間被大肆破壞，現場「房門敞開、冰箱翻倒、微波爐被丟進浴缸」，狀況相當混亂。Daniel坦言，眼見情況失控，他已經開始在考慮是否有必要通報加州的「5150」機制，也就是針對可能危害自身或他人、或因重度精神障礙而無法自理者，啟動短期強制精神評估程序，最長72小時。

Daniel也說，他和Tylor的家人談過，家屬多年來也曾多次嘗試以旅館或飯店方式協助安置，但幾乎都因破壞行為或衝突而無法長久。他原本希望這次能提供一個安全的臨時棲身之所，結果卻再度失敗，也讓他對美國的現行社會支援體系感到不滿，認為政府明明也很多資源和稅金可以協助精神疾病、藥物濫用者，實際在心理健康與成癮問題上的社會安全網不足，讓身邊願意伸手相助的人，往往「想幫卻幫不上忙」。

Daniel還提到加州的CARE Act（社區協助、復原與賦權法案），旨在透過民事法院程序，在患者狀況惡化到危機、入獄或被強制監護前，協助重度未治療的精神病患（如思覺失調症）取得治療、住房與支持。

除了Daniel之外，曾因藥物成癮問題陷入低潮、後來成功復健的《野鴨變鳳凰》男星Shaun Weiss也伸出援手，透過人脈為Tylor在加州聖克萊門特（San Clemente）的專業戒癮中心預留床位。不過，外媒指出，Tylor目前仍拒絕接受任何形式的治療或強制介入，使復原之路充滿不確定性。

