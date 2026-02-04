昔日竹聯幫護法、巨星推手！資深製作人吳敦病逝 朱延平哀悼：離苦得樂

曾涉入「江南案」的資深影視製作人吳敦3日逝世，享壽77歲。（本刊資料照）

台灣資深影視製作人、前竹聯幫總護法，有「鬼見愁」之稱的吳敦，於昨（3）日清晨6時許傳出病逝消息，享壽77歲。據家屬透露，吳敦近年身體欠安，最終於睡夢中安詳離世。告別式預計於2月15日在台北市懷愛館（原二殯）舉行，並遵照其生前遺願，僅舉辦家祭，不對外開放公祭。

吳敦的一生充滿傳奇色彩，早年為竹聯幫重要人物，曾因捲入震驚國際的「江南案」入獄服刑。出獄後他徹底轉型，投身影視產業成立「長宏影視」，成為兩岸三地知名的電影製片人。他眼光獨到，曾一手捧紅林志穎、金城武、釋小龍、郝劭文等多位巨星，製作過《新烏龍院》、《旋風小子》、《倚天屠龍記》等膾炙人口的作品，在華語娛樂圈擁有舉足輕重的地位。他還是賈靜雯的乾爹，也曾與女星鄭家榆有一段戀情。

廣告 廣告

​得知老搭檔離世的消息，與吳敦有過多次深度合作的知名導演朱延平，也表達了深切的哀悼。

​朱延平導演回應全文如下：

​「我與吳敦先生合作多年，早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。

​吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

​吳敦晚年受心臟病等慢性病所苦，不僅心臟裝支架，也曾進出加護病房。但他仍心繫影視創作與個人回憶錄的出版，去年10月曾公開現身著作《江南案與我的一生》發表會。隨著他的離世，這位橫跨江湖與影壇的傳奇人物也就此謝幕。

更多鏡週刊報導

20%排片率目標連莊！文化部撒百億國發基金 把文化幣玩成「社交神招」

豪稱邀周杰倫當嘉賓有9成把握 吳宗憲遭拱邀約回：你又不是我媽

韓影帝河正宇火速否認7月結婚傳聞 認愛圈外女友