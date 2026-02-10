即時中心／綜合報導

檢調今（10）日清晨拂曉出擊，搜索無黨籍原民立委高金素梅位於陽明山的住處，隨後北檢肅貪黑金專組的相關人員前往位在立法院青島二館的國會辦公室執行進一步搜索；至於是涉違《反滲透法》、《國安法》或《貪污治罪條列》，仍待進一步釐清。對此，昔日緋聞對象李鴻源被媒體問及是否會關心時，他尷尬表示「很久沒聯絡了...」。

初步掌握，高金素梅疑似涉嫌違反《貪污治罪條例》第5條第1項第2款「利用職務詐取財物罪」，恐與助理費相關；另有說法指出，調查方向亦可能涉及選舉資金來源與中國有關，恐觸犯《反滲透法》相關規定。

廣告 廣告

而國民黨立委羅智強一早便在臉書發文，指稱檢調正對高金素梅搜索，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」；羅智強還表示自己萬分難過不捨，「這就是強力監督政府的結果，素梅姐加油，我們都是你的後盾。」

今日上午，國民黨副主席蕭旭岑與國政研究基金會副董事長李鴻源召開國共兩黨智庫論壇成果記者會。會前李鴻源被媒體堵訪追問高金素梅遭檢調搜索一事，是否有打電話關心？他尷尬回應，「對不起，我們很久沒聯絡了」。

記者會後，媒體再度追問李鴻源，是否會去關心高金素梅？李鴻源則揮了揮手，稱「我不清楚這件事情」；在一旁的蕭旭岑則表示，民進黨的司法追殺「現在有很多傳聞」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／昔日緋聞對象高金素梅遭檢調搜索！李鴻源尬回：很久沒聯絡了...

更多民視新聞報導

7連霸立委高金素梅遭搜索 過往「精采情史」曝光！

傳李四川請辭轉戰新北！記者拱唱〈甲你攬牢牢〉？蔣萬安燦笑回應

見自民黨大勝崩潰了 中國要求撤回涉台言論

