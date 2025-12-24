昔日老闆還會力挺嗎？辛龍復出 吳宗憲一句話劃清界線

（娛樂中心／綜合報導）辛龍睽違多年決定復出發片，引來外界關注他與老東家吳宗憲的關係是否有望再續前緣。吳宗憲日前接受專訪時表示，與辛龍私下仍有聯絡、互動沒變，「不介意同台」，但也直言辛龍這次復出，「主要還是藝能界的東西比較多」，強調自己「早就乘風揚帆而起，多一些時間往別的賽道去了」，等同表態不會再參與辛龍的復出規畫。

圖／吳宗憲受訪時表態不會再參與辛龍的復出規畫。（翻攝 Facebook）

辛龍近期透露，已簽新經紀公司，準備重新投入音樂創作，將率先推出〈春暖花開〉、〈一夫當關〉兩首新歌，作為復出起點。他表示，未來若有節目邀約，會優先考慮熟識好友的通告，不過仍得等新歌MV剪輯完成後，才會陸續上節目宣傳；公司也已在討論演唱會計畫，但時間尚未拍板。

回顧過去，劉真離世後，吳宗憲身兼辛龍好友與經紀公司老闆，一度相當用心，持續傳訊關心，希望他走出喪妻之痛，還安排他參加公益演唱活動，盼藉此讓他重返舞台。但辛龍當時婉拒所有工作，表明暫時只想過「半隱居」生活、專心照顧家人。其後更在公益演唱會前夕臨時取消演出，讓吳宗憲在攝影棚罕見動怒，直言：「難道所有人都要求著他嗎？我的氣力一而鼓，再而衰，現在是竭，還要我講什麼？」

當時吳宗憲還以「女朋友要走不用留，祝福你，她想在你身邊，她永遠都會在」比喻，暗示若辛龍選擇離開，公司不會強留，也不會計較違約金。不久後便傳出辛龍與經紀公司解約，帶著家人移居台中，過著低調生活，直到近期正式宣布復出發片。

如今一邊是辛龍簽新東家、推新歌、重新整理步調，另一邊則是吳宗憲口頭祝福、態度不對立，卻也清楚劃出「各走各的賽道」。未來兩人是否有機會在節目或活動上再度同台，成為辛龍重返藝能界之外，外界關注的另一個焦點。

