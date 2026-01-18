昔日萬事達卡副總當外送員 48歲前高管親揭殘酷現實：讓我感到謙卑

萬事達卡前副總當外送員。圖為美國紐約市外送人員示意圖，非當事人。路透社



不少民眾因外送員工作地點彈性、無須定時打卡上班，將其視為貼補家用的零工選擇之一，就連前萬事達卡副總裁曼德爾（Jay Mandel）轉任自由接案顧問後，也因發現收入不足，因而投入外送工作。曼德爾坦言，他從未想過經濟會如此困窘，同時表示「這份經驗讓我感到謙卑，我不覺得自己比其他外送員更高人一等。」

根據《商業內幕》報導，現年48歲的曼德爾職業生涯大部分時間都在美國企業從事數位行銷工作，更曾經在萬事達卡工作長達8年，並一路晉升至副總裁，負責全球社群媒體業務。此外，曼德爾還曾經在IBM工作，最近則從事行銷顧問和兼職教授，不過收入並不足以維持家庭開銷，因此決定開始打零工的斜槓生活。

廣告 廣告

曼德爾分享，成為Uber Eats外送員的契機，其實來自於心理治療師的建議，當時治療師認為若實際接觸不同的生活階層，將有助於理解和自己不同身分背景的人都是如何生活的。不過曼德爾起初對此相當抗拒，身邊親友也不斷勸阻，認為曼德爾畢業於哥倫比亞大學、擁有碩士學位，不必淪落到做外送。不過經歷數月掙扎後，曼德爾最終還是在去年（2025年）10月正式投入外送工作，開始成為紐約市地區Uber Eats的外送員。

曼德爾坦言，剛開始擔任外送員時，他很快地就感受到打零工與公司職場的巨大落差，「感覺自己對大多數人來說就像隱形人。」曼德爾回憶，有次他去取貨拿一個蛋糕，結果發現麵包店沒有顧客想要的蛋糕，於是一邊跟麵包店溝通，一邊花20分鐘和顧客溝通，想辦法找個替代品。

結果蛋糕送到後，訂蛋糕的女士卻沒有任何特別的反應，既未對他道謝，也未給予額外小費，「在我以前的工作中，付出額外的努力通常都會得到某種認可或升遷。但在送貨這份工作中，我很少感受到這種認可。後來我意識到，這些公司收取如此高的外送費，不該讓顧客承擔小費的責任。」

如今曼德爾每週皆可透過Uber Eats賺取數百美元，這筆額外收入被用於家庭日常支出上，以確保孩子能擁有正常且愉快的周末生活，「整體而言，為Uber Eats工作的經驗讓我感到謙卑，我不覺得自己比其他外送員更高人一等，我會努力微笑，希望成為別人一天中的一個亮點，而且我也確實樂在其中，能探索新的餐廳，看到平時根本不會造訪的社區。」

目前曼德爾正為創設公司的計畫籌措資金，並表示向他這樣一邊投入打零工幫補家計、一邊懷抱專業與創業理想的人，似乎未被充分反映在官方失業數據中，「我其實很難判斷這樣的處境到底有多普遍，失業統計數據並未涵蓋像我這樣從事零工的人。」曼德爾也坦言，他從未想過經濟會如此困窘，只感覺許多朋友都和自己處境相同。

更多太報報導

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭

志航基地士官「酒後騎車」 泥醉「超標4倍」遭判刑…軍方：依規嚴懲

監視器拍下卻沒人救！17歲女實習生遭「性侵拍裸照」 賣場連帶賠300萬