昔日試鏡《暮光之城》遭秒拒！ 珍妮佛勞倫斯隔15年同框羅伯派丁森笑喊：徹底復仇了！

15年前試鏡遭打槍，珍妮佛勞倫斯如今笑喊：復仇成功！ 勞倫斯曝與派丁森默契佳：片場不說話也自在！ 影后爆料派丁森「記性超差」，兩人片場強烈對比！

【文／千尋少女】奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日與羅伯派丁森（Robert Pattinson）合作新片《去死吧，親愛的》（Die My Love），在紐約首映會上幽默喊話，這次合作對她而言簡直是「徹底的復仇」！原來，15年前她曾試鏡《暮光之城》卻被秒速刷掉，甚至沒獲得複試機會。如今兩人同台飆戲，珍妮佛也笑說終於一吐當年悶氣。

珍妮佛勞倫斯曾在Podcast節目《The Rewatchables》中透露，自己當年試鏡《暮光之城》女主角「貝拉」一角，卻直接被拒絕。雖然當年落選讓她錯失成為青春偶像的機會，但命運卻意外開啟新道路。隨後她以《冰封之心》（Winter’s Bone）崛起，接著憑《飢餓遊戲》系列爆紅，最後更拿下奧斯卡影后，星途扶搖直上。

《去死吧，親愛的》由《失控救援》（You Were Never Really Here）導演琳恩倫賽（Lynne Ramsay）執導，勞倫斯與派丁森飾演一對關係失衡的夫妻。片中她因婚姻與母職壓力逐漸精神崩潰，與派丁森展開激烈情緒對峙，戲劇張力十足。不過兩人戲外氛圍截然不同，勞倫斯笑稱：「我最喜歡和他合作的一點，就是我們可以安靜待在同一間房裡很久不講話，我超愛這種默契。」

派丁森則回憶，第一次注意到勞倫斯的是在《冰封之心》：「她就是當時矚目的焦點，大家都想知道『這女孩是誰？』她身上有種原始的力量，你立刻就能看出她會成為世界上耀眼的明星。」事實證明他的預言成真，當時20歲的勞倫斯就憑該片獲得首座奧斯卡最佳女主角提名。

兩人合作過程中也不忘互虧。勞倫斯笑指派丁森「記性超差」，常為台詞焦慮，自己則是記詞功力一流，在片場形成強烈反差；但她也稱讚對方從沒真正出錯，「也沒見過他念錯台詞。」派丁森則坦言拍攝心理強度極高的電影時，他必須把生活切換成「無聊模式」才能維持狀態：「我只能乖乖待在家，讓自己變成世界上最無聊的人，像保護瀕危滅絕物種一樣保護自己的大腦。」

《去死吧，親愛的》將於11月7日在台上映。

