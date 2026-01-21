昔日購物天堂淪「沒落園區」！他嘆輝煌已走遠 現況曝光

生活中心／朱祖儀報導

三重湯城園區曾是新北市最知名地標之一，全盛時期人潮擁擠，內部有家樂福、玩具反斗城、新書友書店，以及多家電子業者進駐，如今卻不見往日繁華光景。一名網友就感慨，所幸現在有全聯進駐，才不至於太沒落，但現況仍讓人唏噓不已。

一名網友在Threads發文表示，所幸現在有全聯進駐三重湯城園區，否則該區就宛如名字一樣，變成「泡在湯裡的城」，不禁感慨「曾經的輝煌如今已經黯然走遠。」從他拍下的畫面看到，湯城廣場不只有全聯，還有康是美、路易莎等品牌，不過看起來確實人潮稀少。

網友看了紛紛表示，「家樂福搬到對面就註定好要沒落了」、「真的蠻有感，現在下班路過那邊都不會塞車了」、「32年前，我的第一份正職工作…當時的家樂福還需要會員卡才能進去」、「沒落的園區」，但也有人說，「湯城平日中午也是蠻熱鬧的，這邊的廠辦廠商還是很多」、「平日下班時段，汽機車離場都大排長龍，裡面很多上班族」、「湯城現在不是都辦公室？」

另外，先前也有網友在PTT感慨，以往三重人都會去湯城家樂福逛街，因為賣家和湯城廣場結合，底下有資訊賣場、服飾賣場、玩具商城以及美食街，和家樂福整合起來，規模相當驚人。但後來湯城家樂福遷至對面重新開張後，整個園區就開始沒落了。

