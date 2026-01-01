昔日迪士尼超紅童星淪街頭遊民震驚全美 昔日演員伙伴痛心伸援手

童星查斯近期被網友拍到流落洛杉磯街頭，成為遊民。（翻攝X@updatecharts）

曾在2000年代風靡全美的童星查斯（Tylor Chase），最近被捕捉到的身影令人鼻酸。最近有網友在加州洛杉磯街頭直擊昔日螢幕上的童星，竟然流落街頭成為流浪漢。曾與他一起拍片、成長的童星夥伴們看到昔日好友落魄至此，除了震驚之外，也透露希望能伸出援手，給予必要的支援與鼓勵。

查斯因哪齣戲成名？

回顧查斯的成名之路，他在熱門情境喜劇《耐德的中學校園生存手冊》（Ned's Declassified School Survival Guide）擔任要角，當紅時期可說是家喻戶曉。自從2007年影集結束後，他在2009年左右便告別演藝圈，消失多年的他，近期被粉絲發現混跡於洛杉磯街頭，從當年意氣風發的小明星淪為遊民，令人不勝唏噓。

淪遊民現況曝光震驚全美

一名女粉絲拍下兩人的互動過程，片中的查斯已經36歲，看起來滿臉風霜、不修邊幅。當影迷詢問他是否曾是迪士尼明星時，他並沒有閃躲，反而大方承認自己就是那位童星。這段偶遇的影片在網路上瘋傳，也讓查斯艱難的現況徹底曝光，引起大眾對童星成名後生活的關注。

昔日童星伙伴心疼伸援手

曾合作的童星李丹尼爾（Daniel Curtis Lee）看到影片後感到既憤怒又心疼，直言不該在他人低潮時偷拍。他坦言第一時間難以置信，確認真相後感到非常難過，並承諾近期會親自去探視並幫他加油打氣，給予實質幫助。同劇組的童星包括肖恩（Lindsey Shaw）、韋克海瑟（Devon Werkheiser）等人也感性喊話，表示大家都很想念查斯，即便力量微薄，也想陪他說說話、送上溫暖，陪伴他走過這段人生低谷。

