昔日金馬獎「最佳童星」同框梁朝偉！ 發文竟喊「中國台灣」遭酸：舔成這樣

謝玲玲分享自己到金馬獎頒獎的片段，發文卻稱自己「到中國台灣」，引發網友砲轟。（翻攝自Threads）

第62屆金馬獎上週風光落幕，曾以《婉君表妹》拿下金馬獎最佳童星的女星謝玲玲25日在社群發文，貼出她35年前和港星梁朝偉一起在金馬獎擔任頒獎人的影片。只不過，在台灣出生的謝玲玲發文說自己是「1993年到中國台灣」，引發台灣網友們不滿。

曾2度奪金馬最佳童星 婚後息影定居香港

今年69歲的謝玲玲是童星出身，父親來自湖北，她在台灣出生，在台北士林念書成長。她8歲時參加中影徵選，獲得《婉君表妹》的演出機會，並以該角色獲頒現在已經被取消的金馬獎「最佳童星」，並在隔年又以《我女若蘭》蟬聯該獎得主；但她在1980年和香港富商林建岳結婚後就此息影，並定居香港。

謝玲玲25日在Threads、臉書貼出一段影片，是她在息影後又受邀來金馬獎擔任頒獎人的畫面。她用簡體中文寫道：「我在1993年到中國台灣，參加金馬獎三十年的頒獎典禮，和影帝梁朝偉一起的片段，對我來說真的太珍貴了。」直呼自己相當驚喜。

稱「中國台灣」挨轟 謝玲玲悄悄刪文

根據她在臉書的發文顯示，她現在人在台灣苗栗，但她仍以簡體中文發文，還配合中共的說法用「中國台灣」，引發許多台灣網友不滿，砲轟她「舔成這樣」「你在上海的時候會說中國上海嗎」「台灣就台灣為什麼要加中國」。

謝玲玲發文回顧當年在金馬獎頒獎的畫面，內文卻聲稱是「到中國台灣」，引發台灣網友不滿。現Threads原文已刪除。（翻攝自臉書）

謝琳琳和林建岳婚後育有2子3女，但2人早在1995年離婚，不過她仍持續定居在香港，她的長子林孝賢曾任中國廣州市政協委員，女兒林恬兒則與全國政協常委何柱國的兒子何正德結婚。有人就酸她為了女兒在中國的發展而吃台灣豆腐的行為不敢苟同；她在Threads上引發批評後已將原文刪除，但臉書仍可查看。

