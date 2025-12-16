昔日鉛中毒腦部受損 前台中市議長張宏年病逝享壽73歲

前台中市議長張宏年傳出病逝消息。(翻攝自張宏年臉書)

前台中市議長張宏年驚傳今（16日）清晨在家中過世，他的兒子、市議員張彥彤向警方報案表示，當時準備叫父親起床吃早餐，卻怎麼樣也叫不醒，觸碰父親身體時發現十分冰冷，已經沒有生命跡象。據了解，張宏年前幾年因服用盛唐中醫含有鉛丹的硃砂中藥，身體就開始不如以往，多年來臥病在床，未出現在公開場合。

前台中市議長張宏年出身於台中在地政治望族，其父親張啟仲曾是台中市地方派系「張派」的領袖。在家族勢力的深厚基礎上，張宏年擔任議員期間長期深耕，最終成功擔任議長，成為當時台中政壇中「喊水會結凍」的人物之一。

2020年7月，台中爆發盛唐中醫鉛中毒事件，前議長張宏年與兒子一家4口皆為受害者。張宏年因長期自費服用盛唐中醫診所院長呂世明開立的含硃砂中藥粉，鉛、汞濃度超標，導致嚴重鉛中毒而住院，腦部受損約4成，其兒子張彥彤、母親、老婆、女兒也都有不同程度的鉛中毒症狀。而近年來，也鮮少在公開場合見到張宏年的身影。

張宏年的家屬忍痛低調證實其過世消息，但不願多談，地方則表示萬分不捨。他的一生見證臺中市從省轄市升格為直轄市的政治變遷，對地方發展的影響深遠。





