昔日鐵粉變黑粉 川普稱MAGA眾議員葛林「辭得好」

被視為「讓美國再度偉大」（MAGA）重量級人物的共和黨籍眾議員葛林週五（1121）宣布辭職。辭職原因和她近日與昔日偶像、美國總統川普翻臉有關。辭職消息傳出後，川普立刻聞聲叫好。

川普週五接受ABC新聞電話訪問時被問及葛林（Marjorie Taylor Greene）辭職一事。他說：「這對國家來說是一件好消息。很棒。」川普表示，葛林公布辭職聲明前並未事先通知他，而他也沒有意願和她說話：「這不重要，但我認為（辭職）很棒。我想她也會高興的。」

葛林本是共和黨內最忠貞的挺川大將，也是MAGA陣營的重量級大咖。但川普重返白宮後種種措施導致物價上漲、健保補助大減，葛林多次跳出來批評川普政府。

此外，兩人撕破臉的另一大關鍵就是川普政府一度拒絕公布富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案。在眾院投票要求司法部公布艾普斯坦檔案前，川普便大罵支持公開檔案的葛林是「叛徒」、「可恥」，並宣布不會支持葛林明年期中選舉競選連任，改支持任何其他挑戰葛林的共和黨人參加黨內初選。

葛林在週五的辭職聲明中回嗆川普罵她是「叛徒」，並再度為艾普斯坦性仲介案的受害者說話。她表示：「我和那些14歲時就被有錢有權男性性侵、販運的美國婦女站在一起，不能因為如此而罵我是叛徒，並被我所奮鬥支持的美國總統威脅。」葛林還說，不想自己變成像被家暴毆打的妻子一樣，幻想「暴力會消失、一切都會變得更好」。

前共和黨籍眾議員康斯塔克（Barbara Comstock）跳出來支持葛林。康斯塔克在社群媒體發文寫著：「她不想成為共和黨內『被家暴的妻子』，承受川普的凌虐和死亡威脅後，還得假裝沒事，最後卻落得成為少數派。她做得很好。」

葛林的盟友、共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）也盛讚她「展現真正的民代精神」。

