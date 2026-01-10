昔日「五分車」榮景再現！草屯百年瓶頸路通了

草屯鎮和平街無尾巷打通了，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝剪綵通車，盼昔日五分仔車車站榮景再現。（楊靜茹攝）

草屯鎮和平街、中山街交叉路口曾是輕便車「草屯站」，車站拆除後，和平街無尾巷淪為交通瓶頸，草屯鎮公所爭取納入生活圈市區道路建設計畫，斥資約3億元將和平街打通，從中山街西側延伸至台3甲，其中2.62億元是土地徵收費，通車典禮10日熱鬧登場，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝盼昔日火車站榮景再現。

南投縣政府、草屯鎮公所10日舉行「和平街瓶頸路段拓寬改善通車典禮」，草屯區所有的南投縣議員廖梓佑、簡峻庭、李忠洲、唐曉棻、林友友、蔡銘軒都出席，許淑華、簡賜勝與國土署都市基礎工程分署長陳俊雄、草屯鎮民代表會主席林文忠等人焚香祭拜剪綵後，在祥獅引領下走過和平街，當地居民致謝說「路通了，賺大錢」，喜悅之情溢於言表。

草屯鎮和平街無尾巷打通了，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝在祥獅引領下走過街道。（楊靜茹攝）

簡賜勝說，感謝前鎮長簡景賢任內向中央爭取經費，和平街瓶頸路段終於在國土署、縣府、公所合作下打通拓寬，施工期間感謝附近居民的配合，讓工程順利完工，為草屯鎮帶來更便利的交通。

簡峻庭致詞指出，他從小和平街區長大，日據時代設有輕便車軌道，俗稱「五分仔車」，當時車站就位於和平街，除了運送甘蔗，也兼載客，成為草屯最熱鬧的街區，當時新穎街廓，時至今日路幅太狹窄，加上是無尾巷，成了市中心瓶頸路段，如今和平街打通了，有助草屯市中心的繁榮發展。

許淑華表示，感謝內政部國土管理署補助1.4億元，縣府及鎮公所也分別出資7000萬元及9000萬元，讓草屯鎮和平街拓寬改善工程於113年5月開工、114年12月完工，草屯鎮民在農曆過年前有更順暢的道路通行，人車分道也讓居民出入更加安全，盼昔日火車站的榮景再現。

草屯鎮公所指出，和平街拓寬為12公尺寬道路，貫通中山街、台3甲（成功路一段），打通後可有效疏解市區車潮，且道路兩側增設人行道，路燈採用智慧節能LED燈，保障行人安全及用路品質。

